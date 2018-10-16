Son dakika! Galatasaray Fatih Terim’in sözleşmesini 2022’ye kadar uzattı… İşte KAP bildirimi

Sarı kırmızılı kulüp, 22 Aralık 2017’de dördüncü kez takımın başına geçen deneyimli teknik adamın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Başkan Dursun Özbek döneminde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fatih Terim, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Galatasaray’ı çalıştıracak.

Başkan Mustafa Cengiz’in görev süresinin sonuna kadar devam edecek sözleşme, 2020-2021 sezonunun sonunda son bulacak.

BOŞ MUKAVELEYE İMZA Galatasaray, Fatih Terim ile 2+3 yıllık sözleşme imzaladığını KAP’a bildirdi. İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüzden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şu şekilde:

Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı’nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir.

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Galatasaray`da güven krizi! Mustafa Cengiz: Hata bizde Galatasaray Genel Kurulu'nda Hasnun Galip binası, Mecidiyeköy arsası ve satmayacağını kâğıt üzerine döktüğü Galatasaray Adası için yetki alamayıp şok yaşayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz diğer 7 maddeyi ise kabul ettirdi. Mustafa Cengiz'in Galatasaray Adası için verdiği taahhüt de yetmedi. İlgili Haberi Oku