SON DAKİKA… FETÖ davasında mahkeme kararı! Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Gökhan Gönül…

Can ÖZÇELİK / SÖZCÜ FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin açılan davada yargılanan eski futbolcu Ömer Çatkıç tahliye oldu. Davada tutuklu olarak yargılanan diğer sanık Zafer Biryol’un ise tutukluluğuna devam kararı verildi.

“EMRE BELÖZOĞLU FETÖ’CÜ MÜ” DİYE SORULACAK

Duruşmada sanık Bekir İrtegün “Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül’ün de sohbet toplantılarına katıldıklarını” ifade etti. Mahkeme de bunun üzerine Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül’ün de aralarında bulunduğu söz konusu isimler için “FETÖ üyeliğinden açılmış bir soruşturma veya dava olup-olmadığı ve ayrıca bu kişiler hakkında verilen bilgilerin sanığın örgüt içerisinde yeri de dikkate alınarak faydalı bilgiler olup olmadığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sorulmasına” hükmetti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ile tutuksuz sanıklar, Bekir İrtegün, Uğur Boral, Ersin Güreler, İsmail Şengül katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklardan Bekir İrtegün, Emniyet ve savcılık ifadesinde samimi ve ayrıntılı anlatım yaptığını ifade ederek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.

İrtegün, sohbetlere katıldığı kişinin söylemesi üzerine telefonuna Bylock indirdiğini ifade ederek “Bu yapı ile 2009 yılında Ali isimli şahıs vasıtasıyla tanıştım. Bana bu insanları ‘iyi' diyerek tanıştırdılar. Zaman zaman sohbet toplantılarına katıldım. 17-25 Aralık'tan sonra ister istemez biraz uzaklaştım. Fırsat buldukça görüşüyordum. Futbolcu olduğum için antrenman, kamp dönemleri çok yoğun geçiyordu. Bana bu şahıs bir uygulamadan bahsetti. Google Play'den bu uygulamayı indirdim. Aklıma kötü bir şey gelmedi. Normal bir uygulama zannettim. Uygulama kısa bir süre telefonumda kaldı. Daha sonra da bu uygulamayı telefonumdan kaldırdım. İletişim aracı olarak Bylock'u hiç kullanmadım. Ben hiçbir zaman kendimi bu yapıya ait hissetmedim. Bu yapıyla temelli bir bağım da yok” dedi.

“TOPLANTILARA KATILDIM”

Mahkeme başkanının “Örgütün toplantılarına ne zaman katıldın” sorusuna da İrtegün, “Zaman zaman manevi duygularla bu toplantılara katıldım. Çok yoğun olduğum için fırsat buldukça cuma ve sabah namazları ile bazı kandillerde bir araya geliyorduk” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'teki toplantılarda bir kez Ömer Çatkıç'ı gördüğünü ifade eden İrtegün İstanbul'a geldiğinde de davet edildiği toplantılara katıldığını belirterek “Sohbetlerde Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül ve Uğru Boral'ı gördüm” dedi.

İrtegün, FETÖ'nün futboldaki maksadının ne olduğu, örgüte yakın futbolcuların transferlerinde kolaylık tanınıp tanınmadığı şeklindeki bir soru üzerine, “Bu örgüt her yerde var. Futboldaki amaçları neydi ne değildi. Bilmiyorum. Bu konu beni aşar. Ama kullanılan bir taraf var ise o taraf biziz. İsmimiz kullanılmıştır. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum” dedi.

“BYLOCK İNDİRDİM AMA KULLANMADIM”

Sanık Ömer Çatkı da savunmasına futbol oynadığı dönemde zaman zaman toplantılara katıldığını ifade ederek “Buralarda genelde dini konular konuşulurdu. Dinimi öğrenmek için giderdim. 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'dan paramı çektim. Bylock programını Zafer Biryol'un evinde yemekte olduğumuz bir sıra indirdim. Bu programı sohbet sırasında evde bulunan kişilerin söylemesiyle indirdim. Bu programı daha sonra sildim” dedi.

“FETULLAH GÜLEN İLE 2005 YILINDA TANIŞTIM”

Tutuklu sanık Zafer Biryol da savunmasında Bylock indirmediğini ifade ederek, 2005 yılında ABD'deyken bir arkadaşının kendisini Pensilvanya'ya götürdüğünü söyledi. FETÖ lideri Fetullah Gülen'le yüz yüze görüşmesinin olmadığını iddia eden Biryol, “Evde 30-40 kişilik bir grup vardı. Merhaba düzeyinde bir tanışmaydı” dedi.

Ömer Çatkıç'ın ifadelerinin doğru olmadığını öne süren Biryol, “Ben sohbetlere kimseyi davet etmedim. Ömer Çatkıç'ın ifadeleri sohbetleri ben organize etmişim gibi gösteriyor. Bu doğru değildir” ifadelerini kullandı.

2013'e kadar toplantılara katıldığını ifade eden sanık Biryol, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olan Selman Kuzu ile tanışmasını da anlattı. Biryol, “Selman Kuzu ile Hac sırasında Mekke'den Medine'ye giderken otobüste tanıştım. Numaramı nereden bulduğunu bilmiyorum. Bende numarası yoktu. Hac dışında bir görüşmem olmadı” dedi.

“DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN AÇIKLAMASINDAN SONRA TÜM PARAMI ÇEKTİM”

Uğur Boral da suçlamarı reddederek, Bank Asya hesabıyla ilgili de şunları söyledi: “Devlet büyüklerimizin Bank Asya ile ilgili açıklamalarının ardından hemen tüm paramı çekerek bu banka ile ilişiğimi kestim” dedi.

“ADI GEÇEN KİŞİLER HAKKINDA SORUŞTURMA VEYA DAVA VAR MI”

Duruşma sonunda mahkeme heyeti tutuklu sanık Ömer Çatkıç'ın tahliyesine, Zafer Biryol'un ise tutukluluğuna devam kararı verdi. Mahkeme ayrıca sanık ifadelerinde yer alan ve örgütün toplantılarına katıldığı ifade edilen ve aralarında Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül ile Tuncay Şanlı'nın da bulunduğu bazı futbolcular hakkında “FETÖ üyeliğinden açılmış bir soruşturma veya dava olup olmadığı ve ayrıca bu kişiler hakkında verilen bilgilerin sanığın örgüt içerisinde yeri de dikkate alınarak faydalı bilgiler olup olmadığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sorulmasını” istedi. Duruşma 10 Ocak 2019'a ertelendi.