Cristiano Ronaldo’nun savunma maliyeti belli oldu! 1 milyon euro…

Ünlü Portekizli yıldız geçtiğimiz haftalarda tecavüz suçlamalarıyla gündeme oturmuştu. Kathryn Mayorga isimli öğretmen Cristiano Ronaldo’nun kendisine 2009 yılında Las Vegas’ta otel odasında tecavüz ettiğini iddia etmiş ve ardından şimdiye kadar sessiz kalmasının nedenini açıklamıştı.
Kathryn Mayorga’nın ardından üç kadın daha Ronaldo hakkında suçlamalarda bulunmuştu. Bu kadınlardan ilki, Cristiano Ronaldo’nun bir partiden sonra kendisine tecavüz ettiğini söylemiş,bir diğeri ise Cristiano Ronaldo tarafından canının yakıldığını belirtmişti. Ancak Kathryn Mayorga’nın avukatı tarafından en fazla araştırılan şikayetin üçüncü kadından gelen “Cristiano Ronaldo para karşılığı benimle birlikte oldu” olduğu öğrenilmişti.
Bütün bunların ardından Amerikalı eski model Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo’nun kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle yeniden yargı yolunu tutarken; Portekizli yıldız da kendisini savunması için bir hukuk firmasının yanısıra eski bir polis yetkilisi ve halkla ilişkiler şirketiye yöneticisiyle de anlaştı.
Ronaldo’nun cebinden savunma için şimdiye kadar 1 milyon Dolar çıktığı iddia edildi. Bu arada İtalyan La Gazzetta dello Sport, Mayorga’nın avukatlarının mahkemeye yeni deliller sunacağını yazdı. Habere göre avukatlar, 2010’da yapılan 375 bin Dolar’lık anlaşmanın geçerli sayılmaması ve DNA örneklerinin yeniden incelenmesini talep edecek.