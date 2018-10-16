Cristiano Ronaldo’nun savunma maliyeti belli oldu! 1 milyon euro…

Ünlü Portekizli yıldız geçtiğimiz haftalarda tecavüz suçlamalarıyla gündeme oturmuştu. Kathryn Mayorga isimli öğretmen Cristiano Ronaldo’nun kendisine 2009 yılında Las Vegas’ta otel odasında tecavüz ettiğini iddia etmiş ve ardından şimdiye kadar sessiz kalmasının nedenini açıklamıştı. Cristiano Ronaldo`ya tecavüz suçlaması! Kathryn Mayorga`nın şikayet dilekçesinin detayları ortaya çıktı Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, tecavüz suçlaması ile karşı karşıya... Las Vegas'ta Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Kathryn Mayorga, şikayette bulundu. Kathryn Mayorga'nın avukatı, şikayet dilekçesinin detaylarını açıkladı. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez'den de tecavüz iddiası ile ilgili paylaşım geldi. İlgili Haberi Oku

Kathryn Mayorga’nın ardından üç kadın daha Ronaldo hakkında suçlamalarda bulunmuştu. Bu kadınlardan ilki, Cristiano Ronaldo’nun bir partiden sonra kendisine tecavüz ettiğini söylemiş,bir diğeri ise Cristiano Ronaldo tarafından canının yakıldığını belirtmişti. Ancak Kathryn Mayorga’nın avukatı tarafından en fazla araştırılan şikayetin üçüncü kadından gelen “Cristiano Ronaldo para karşılığı benimle birlikte oldu” olduğu öğrenilmişti.

Cristiano Ronaldo`ya tecavüz suçlamasında şok gelişme! Karima El Mahroug yakabilir Portekizli dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'ya Kathryn Mayorga tarafından yöneltilen tecavüz suçlamasında şok bir gelişme yaşandı. Kathryn Mayorga'nın iddialarının ardından üç kadının daha Cristiano Ronaldo hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamasında bulunabileceği belirtildi. Suçlamalardan birinin Karima El Mahroug olma ihtimali, Cristiano Ronaldo'nun ceza almasına neden olabilir. İlgili Haberi Oku

Bütün bunların ardından Amerikalı eski model Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo’nun kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle yeniden yargı yolunu tutarken; Portekizli yıldız da kendisini savunması için bir hukuk firmasının yanısıra eski bir polis yetkilisi ve halkla ilişkiler şirketiye yöneticisiyle de anlaştı.

Ronaldo’nun cebinden savunma için şimdiye kadar 1 milyon Dolar çıktığı iddia edildi. Bu arada İtalyan La Gazzetta dello Sport, Mayorga’nın avukatlarının mahkemeye yeni deliller sunacağını yazdı. Habere göre avukatlar, 2010’da yapılan 375 bin Dolar’lık anlaşmanın geçerli sayılmaması ve DNA örneklerinin yeniden incelenmesini talep edecek.