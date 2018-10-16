Hindistan’da şaşkına çeviren olay! Gourav Mukhi üç yılda sadece 1 yaş yaşlanmış

SKOR DIŞ HABERLER / Hindistan Süper Ligi ekiplerinden Jamshedpur’da forma giyen ve 2-2 biten Bengaluru maçında attığı golle tarihe geçen Gourav Mukhi hakkında şaşırtıcı bir hikaye ortaya atıldı. Gourav Mukhi’nin 16 yaşında olduğu belirtilirken, üç yılda sadece bir yaş yaşlandı iddiaları spor dünyasını şaşkına çevirdi. 2015 yılında Hindistan futbolunun gelecekteki yıldızı olarak gösterilen Gourav Mukhi’nin o dönem 15 yaşında olduğu belirtiliyordu.

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Olaylar şöyle gelişti: 3 yıl önce Hindistan Gençler Ligi’nde oynayan Gourav Mukhi, gösterdiği performansla Hindistan 17 Yaş Altı Milli Takımı seçmelerine çağrılır. 17 Yaş Altı Dünya Kupası’na katılmaya hazırlanan Gourav Mukhi, denemelerde yaşıtlarından oldukça üstün bir performans sergiler. Ancak yaşıtlarından üstünlüğü Hindistan Futbol Federasyonu yetkililerinin de dikkatini çeker. Duruma el koyan Hindistan Futbol Federasyonu, Gourav Mukhi ve beş arkadaşını, yaşlarını büyüttükleri gerekçesiyle hem Dünya Kupası’na götürmez hem de bu futbolculara beş yıl ceza verir. O dönemde bile 15 yaşında olduğuna inanılmayan Gourav Mukhi, amatör liglerde oynamaya devam eder.

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Üç yıl sonra ise Gourav Mukhi, cezası bittikten Jamshedpur’un altyapısında forma giymeye başlar. Burada sergilediği performansla teknik heyeti etkileyen Gourav Mukhi, A Takıma yükseltilir. Bengaluru maçında attığı golle, 16 yaşında olduğu belirtilen Gourav Mukhi tarihe geçer. Hindistan Ligi’nin en geç yaşta forma giyen ve gol atan futbolcusu olmaya hak kazanır. Ancak Gourav Mukhi’nin 3 yılda sadece 1 yaş yaşlanmış olması kafalarda soru işaretleri doğmasına neden olur.

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Soru işaretlerini gidermek isteyen Hindistan Futbol Federasyonu da konu ile ilgili bir komite toplanacağını duyurdu. Gourav Mukhi’nin federasyona kayıtlı iki doğum günü tarihi olduğu belirtilirken, bunlardan birinin 4 Mayıs 1999, diğerinin ise 4 Mayıs 2002 olduğu ifade edildi. 1999 yılında verilen doğum günü kaydının 2015’te yapılan 17 Yaş Altı Dünya Kupası seçmeleri sırasında verildiği, diğerinin ise Hindistan Süper Ligi kayıtlarında yer aldığı söylendi.

Sonuç olarak Gourav Mukhi’nin kaç yaşında olduğu belirsizliğini koruyor. Transfermarkt’ta Gourav Mukhi’nin yaşı ile ilgili bilgi verilmezken, Wikipedia’ya göre Hindistanlı futbolcu 19 yaşında… Gourav Mukhi’nin gerçek yaşı ise belirsizliğini koruyor, oyuncunun 18 yaşından dahi büyük olduğu tahmin ediliyor. Anlaşılan Gourav Mukhi’nin gerçek yaşını şimdilik anne ve babasından başka kimse bilmiyor…