Fransa Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fransa’da yüksek gerilim!

Dünya Kupası son şampiyonu, Dünya Kupası’nda hayal kırıklılığına uğrayan Almanya’yı ağırlıyor. Uluslar A Ligi 1 Grup’ta yer alan iki takım sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. 4 puanla sürdürdüğü liderliğini koruyabilmek isteyen Fransa, sonuncu olduğu grupta çıkışa geçmek isteyen Almanya karşısında mücadele verecek. Peki, Fransa Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FRANSA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa’nın ev sahipliği yapacağı Almanya maçı, 16 Ekim Salı günü saat 21.45’te Stade de France’da oynanacak. Sırp hakem Milorad Mazic’in yöneteceği karşılaşmanın Türkiye’de yayıncı kuruluşu bulunmazken, futbol severler Azeri spor kanalı CBC Sport kanalı aracılığı ile dev karşılaşmayı izleyebilir.

LÖW KOVULABİLİR

2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya’nın 2018 Dünya Kupası ve devamındaki formu iç açıcı değil.

Bild’in haberine göre, 2018 Dünya Kupası’nda gruptan çıkamayan ve henüz UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet elde edemeyen Almanya’da teknik direktör Joachim Löw topun ağzında.

Löw’den galibiyet ya da en azından beraberlik beklenirken, olası bir mağlubiyet deneyimli teknik adamın kovulmasına yol açabilir.

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FRANSA ALMANYA MUHTEMEL İLK 11

Almanya: Neuer – Ginter, Süle, Hummels, N. Schulz – Kimmich – Rudy, T. Kroos – Brandt, Draxler, L. Sané

Fransa: Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Pogba, Kanté – Mbappé, Griezmann, Matuidi – Giroud