Canlı yayında Usain Bolt ile ilgili skandal cümle! Stüdyo buz kesti

SKOR DIŞ HABERLER Avustralya’da yayınlanan ‘Sunrise’ isimli programda büyük bir skandal yaşandı. Programın sunucularından David Koch, atletizmin bir numaralı ismi Usain Bolt’un futbolculuk kariyeri ve Avustralya takımı Central Coast Mariners’de oynaması hakkında konuşulurken tüm stüdyoyu şoke eden bir cümle sarf etti. Programın diğer sunucusu Samantha Armytage ve konuklar, David Koch’un Usain Bolt ile ilgili sözleri sonrasında adeta buz kesti.

Usain Bolt’un futbolculuk kariyeri tartışılırken, eski atletin transfer edilme nedeninin sadece saha içindeki performansı olmadığı belirtildi. Usain Bolt’un dünya çapında bir isim olduğu ve futbol kulüpleri tarafından istenmesinin önemli nedenlerinden birinin de bu olduğu söylenen konuşmada, araya giren David Koch, stüdyoyu şaşkına çeviren bir yorumda bulundu. “Kim demiş kölelik sona erdi diye? Neyse…” diyen David Koch, programın diğer sunucusu Samantha Armytage, bu sözleri duyar duymaz neye uğradığını şaşırdı.

Sözleri büyük tepki çeken David Koch, Twitter hesabında sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. David Koch, paylaşımlarından şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’dan teklif almasının Usain Bolt ve Mariners için ne kadar iyi olduğunu konuşuyorduk. Köle kelimesi başka takımlara gitmek isteyen futbolcular ve kariyerlerini değiştiren sporcular için kullandım. Onları zorla tutamazsınız. Özgür bir dünyada yaşıyoruz. Tabi ki kölelik artık yok. İnsanların hakları var. Programda sakarca konuştuğumu kabul ediyorum. Kendimi daha düzgün ifade etmeliydim.”

İşte David Koch’un yaptığı paylaşımlar:

1/2 On @sunriseon7 this We were talking about how good it is for Bolt and the Mariners at news he was getting offers from European clubs. Basically the use of the word slavery is a reference I've used to defend players who want to trade clubs or change jobs in Sport…

— David Koch (@kochie_online) 16 Ekim 2018