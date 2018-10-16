CANLI İZLE: Galatasaray Germani Brescia maçı hangi kanalda? GS ULEB Kupası maçında…

Galatasaray ULEB Avrupa Kupası maçında Germani Brescia Leonessa’yı sahasında ağırlıyor. Ligde istediği çıkısı sergileyemeyerek iki maçta iki yenilgi alan Galatasaray iki maçta bir galibiyet almayı başardığı ULEB’de hem moral hem de galibiyet arıyor. Takımının mücadelesini kaçırmak istemeyen basket severler Galatasaray Germani Brescia maçı hangi kanalda merak ediyor. Galatasaray Brescia maçı canlı yayın bağlantısı da aşağıda yer alıyor.

GALATASARAY BRESCİA CANLI İZLE

GALATASARAY BRESCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Ekim Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3’ten canlı yayınlanacak.