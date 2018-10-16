SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AKP: ODTÜ'lü öğrencilerin davası geri çekilecek!
Belçika Hollanda hangi kanalda, saat kaçta? Belçika Hollanda maçı Türkiye’de canlı yayınlanacak mı?
Milli Takımlar

Belçika Hollanda hangi kanalda, saat kaçta? Belçika Hollanda maçı Türkiye’de canlı yayınlanacak mı?

Liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen Hollanda Belçika milli takımı hazırlık maçı için karşı karşıya geliyor. Gözlerin Belçika'nın yıldız futbolcularında olacağı maçı Türk futbol severler canlı izleyebilecek mi merak ediliyor. Peki, Hollanda Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Ekim 2018 18:06

Avrupa’nın iki güçlü milli takımı hazırlık maçı için karşı karşıya geliyor. Belçika Hollanda 2020 Avrupa Şampiyonası grup maçları öncesinde güçlerini ölçmek için hazırlık maçı oynayacaklar. Hazard, Babel, Batshuayi, Robben gibi yıldızları takımlarında barındıran iki takımın mücadelesi merakla bekleniyor. Peki, Belçika Hollanda ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BELÇİKA HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Belçika Hollanda maçı 16 Ekim Salı 21:45’te karşılaşacak. Birçok ülkede canlı yayın ekranlara gelecek karşılaşmanın Türkiye’de yayıncısı bulunmuyor.

BELÇİKA HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Hollanda: Cillessen, Dumfries, Van Aanholt, De Ligt, Ake, Rosario, F.De Jong, Wijnaldum, Danjuma, Promes, Memphis

Belçika: Mignolet, Boyata, Mechele, Kabasele, Denayer, Chadli, Praet, Tielemans, Mertens, Hazard, Batshuayi

Son güncelleme 19:40 | 16 Ekim 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
19/10/2018 - 20:00
-
Bursaspor
Kasimpasa S.K.
20/10/2018 - 13:30
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

İspanya
UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4 15.10.2018 - 21:45 Rotterdam Splatz
İngiltere