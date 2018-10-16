Belçika Hollanda hangi kanalda, saat kaçta? Belçika Hollanda maçı Türkiye’de canlı yayınlanacak mı?

Avrupa’nın iki güçlü milli takımı hazırlık maçı için karşı karşıya geliyor. Belçika Hollanda 2020 Avrupa Şampiyonası grup maçları öncesinde güçlerini ölçmek için hazırlık maçı oynayacaklar. Hazard, Babel, Batshuayi, Robben gibi yıldızları takımlarında barındıran iki takımın mücadelesi merakla bekleniyor. Peki, Belçika Hollanda ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BELÇİKA HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Belçika Hollanda maçı 16 Ekim Salı 21:45’te karşılaşacak. Birçok ülkede canlı yayın ekranlara gelecek karşılaşmanın Türkiye’de yayıncısı bulunmuyor.

BELÇİKA HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Hollanda: Cillessen, Dumfries, Van Aanholt, De Ligt, Ake, Rosario, F.De Jong, Wijnaldum, Danjuma, Promes, Memphis

Belçika: Mignolet, Boyata, Mechele, Kabasele, Denayer, Chadli, Praet, Tielemans, Mertens, Hazard, Batshuayi