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Arda Turan’ın maaşı ne kadar? Arda Turan Başakşehir’den ne kadar kazanıyor?
Medipol Başakşehir

Arda Turan’ın maaşı ne kadar? Arda Turan Başakşehir’den ne kadar kazanıyor?

Arda Turan'ın şarkıcı Berkay ile ettiği kavganın ardından kulübü Başakşehir'in verdiği tarihi para cezası ile tekrar gündeme geldi. 2.5 milyon TL para cezası alan Arda Turan'ın Başakşehir'den aldığı maaş merak konusu oldu. Peki, Arda Turan yıllık ne kadar alıyor? İşte, Arda Turan'ın maaşı...

16 Ekim 2018 16:17

Şarkıcı Berkay ile kavga eden sonrasında ise hastaneye silahla giden Arda Turan, Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Hapis cezası ile yargılanacak Arda Turan için Medipol Başakşehir merakla beklenan açıklamayı yaptı. Medipol Başakşehir yönetimi Arda Turan'a 2.5 milyon TL para cezası verildiğini duyurdu. Verilen cezanın ardından vatandaşlar Arda Turan’ın Başakşehir’den ne kadar kazandığını merak etmeye başladı. Peki, Arda Turan’ın yıllık ne kadar kazanıyor?

ARDA TURAN BAŞAKŞEHİR’DEN YILLIK NE KADAR ALIYOR?

Geçtiğimiz sezonun yarı döneminde Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olan Arda Turan, 2,5 yıl boyunca Turuncu-Lacivertli takımda kiralık forma giyecek. Arda Turan ilk yarım sezon için 2 milyon Euro ve bonus kazanırken, bu sezon için 4 milyon Euro ve bonus kazanacak.

Son güncelleme 16:17 | 16 Ekim 2018
arda turan Başakşehir
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