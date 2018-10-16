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Alper Potuk yatırım yaptı battı!
Fenerbahçe

Alper Potuk yatırım yaptı battı!

Girdiği inşaat işinde önemli maddi kayıp yaşayan Fenerbahçeli oyuncunun, bu nedenle kendisini futbola veremediği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncusunun bütün birikimlerini kaybettiği kaydedildi

16 Ekim 2018 08:17

İrfan YİRMİBEŞ / Formunda ciddi bir düşüş olan ve son 2 haftada kadroya dahi giremeyen Fenerbahçeli Alper Potuk'un, yatırım yaptığı işte büyük maddi kayıp yaşadığı ve bu nedenle kendisini futbola veremediği öğrenildi.

Başarılı oyuncunun, futboldan kazandığı paraları değerlendirmek hedefiyle lüks evler yapmak için inşaat işine girdiği belirtlidi. Ancak 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu işte zarara uğradı ve büyük bir maddi kayıp yaşadı. Milli futbolcunun yaptığı yatırım nedeniyle bütün birikimlerini kaybettiği kaydedildi.

Bu nedenle moralman yıkılan başarılı oyuncunun, idmanmanlarda da yüzünün asık olduğu ve kendisini sahaya veremediği öğrenildi. Öte yandan Alper Potuk'un performansının düşmesinde düzensiz özel hayatının da başka  bir etken olduğu belirtildi.

Yönetim de 27 yaşındaki futbolcudan bir an önce toparlanmasını ve futbola odaklanmasını istedi. Sarı-lacivertli formayla bu sezon toplam 6 maça çıkan  Alper Potuk'un 1 golü bulunuyor. Mircea Lucescu da bu oyuncuyu son maçlar için milli kadroya dahil etmemişti.

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Son güncelleme 08:30 | 16 Ekim 2018
Alper Pptuk Fenerbahçe
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