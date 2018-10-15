Umut veren futbol

Milli Takımımız, Rusya karşısında turnuvadaki en etkili ve en iyi futbolunu oynadı. Oyunun üstünlüğü tamamıyla millilerimizdeydi. Atak oynayan, daha çok kazanmak isteyen ve tam kapasitesini ortaya koyan bir iki futbolcu hariç iyi bir Milli Takım vardı. Özellikle ikinci yarı rakibi kendi sahasına hapsetti. Hem merkezden hem de sağlı-sollu yapmış olduğu kombine akınlarla net olmasa bile çok pozisyon üretti. Gol vuruşlarındaki başarısızlıklar ise sonucu belirledi. Kısaca maça bakacak olursak;

1 Milli Takımımızı başarıya taşıyacak iskelet kadronun yavaş yavaş oluştuğunu görüyoruz. Defansta Çağlar, orta sahada Okay, Hakan Çalhanoğlu, ofansif bölgede Cengiz ve Cenk gelecek adına umut veren isimler oldu. Bu, bizim adımıza büyük bir kazanç. Diğer mevkilere de bu seviyede oyuncu bulabilirsek Milli Takımımız Avrupa şampiyonu bile olabilir.

2 Sahada en fit, en dinamik, en tempolu, en güçlü futbolcularımız Avrupa liglerinde oynayan oyuncularımızdı. Demek oluyor ki, Avrupa liglerinde oynayan futbolcularımızın, oynamış oldukları ligler daha tempolu, antrenman metotları daha farklı olduğu ortaya çıkıyor. Bunu görünce aklımıza ne kadar Avrupa'ya oyuncu gönderirsek o kadar iyi bir Milli Takım olacağı düşüncesi geliyor.

3 Milli Takımımızın, sağ kanadı mükemmel işlemekte, Zeki ve Cengiz iyi işler yapmaktalar. Fakat sol kanadımız maalesef çok yetersiz, mutlaka bu bölgeye iyi futbolcular bulup, orayı da sağ kanat gibi işler hale getirmek gerekiyor. Rakip Ruslar bütün akınlarını sağ kanadımızdan yapıyor, en zayıf bölgemiz ne yazık ki burası. Mutlaka buraya bir çare bulunmalı.

Her şeye rağmen Milli Takımımıza Abdülkadir, Yusuf gibi genç oyuncuların katılacağını düşünürsek Avrupa'dan gelebilecek Türk kökenli oyuncuları da bulup Milli Takımımıza adapte edebilirsek gelecek adına umutlu olabileceğimizi söyleyebiliriz.

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