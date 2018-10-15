Ümit Özat: Volkan takıma geri dönemez

Ümit Özat, NTV’de yayınlanan 90+ programında değerlendirmelerde bulundu. İşte Özat’ın açıklamalarından satır başları…

MANAV GİBİ YÖNETECEK?

“Ali Koç, Fenerbahçe’yi holding gibi yönetmemeli’ diyorlar. Manav gibi, bakkal gibi mi yönetecek? Elbette holding gibi yönetecek.

SABIR, SABIR, SABIR…

Manchester United da holding gibi yönetiliyor. Ferguson ile ilk 6 yıl başarı gelmedi ama sabrettiler. Şu anda sabır gerekli. Sabır, sabır, sabır…

HİÇ ŞİKAYET ETMEDİ

Ben, Cocu’ya inanıyorum. Ben bile Josef ve Giuliano’nun gitmesini istemiyorum derdim. Ancak Cocu çıkıp da böyle bir şey demedi. Hiç şikayet etmedi. Bu adamı, 8 maçta değerlendiremeyiz.

COCU’YA ZAMAN VERİLMELİ

Fenerbahçe bu sezonu unutup Cocu ile devam ederse, gelecek sezonları kazanır. Ancak Fenerbahçe, bu sezon Cocu’yu unutursa, gelecek sezonları da unutur. Cocu’ya zaman verilmeli.

MOURINHO ŞAMPİYON MU YAPACAK?

Bu kadro yapısıyla Mourinho olsa, şampiyon mu olacak? Bir kez daha söylüyorum. Cocu’ya inanıyorum. Bu kadroyla Fenerbahçe’nin ikinci olmasını bile başarılı bulurum.

NEDEN KALIYORSUN?

Üç antrenörün sezon başında kalması yanlıştı. Sen, Aykut Kocaman ile her yerde çalışmışsın. Neden burada kalıyorsun? İşler kötüye gittiğinde size patlayacağı belli. Bir temizlik yapılıyorsa, kökten yapacaksınız.

F.BAHÇE’DE TEK GRUP VARDIR

Fenerbahçe’de tek bir grup vardır. O da takımdır. Üç antrenör şu an yolda yürüse, kimse tanımaz. Bunlardan zarar gören Fenerbahçe.

ARTIK GERİ DÖNEMEZ

Dört duvar niye var? Bazı şeyler içeride kalsın diye var. Kadro dışı bırakmak aslında çok çağ dışı bir yöntem. Burada tuhaf bir durum var. Teknik bir karar alınmadı. Volkan Demirel’in yaptığı açıklamadan sonra kadroya geri dönebileceğini düşünmüyorum.

SON GÜN İMZALANMAZ

İşler kötü gittiğinde her zaman bir suçlu aranır. Başkan, bu kararı almaktan memnun değildir. Fenerbahçe kaptanıyla son gün mukavele imzalanmaz. Kaptan, takım kampı yaptıktan sonra takıma katılmaz. Volkan gibi bir oyuncuyla herkesten önce sözleşme imzalaman gerekir. Bu, onda bir kırgınlık yaratmıştır.

DİKİŞ TUTMAZ

Comolli’nin dikiş tutacağını düşünmüyorum. Cocu ile devam edilmeli ancak bu takımı, ona veren Comolli.