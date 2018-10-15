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Trabzonspor’da yerliler Türk Lirası’nı kabul etti! Burak’tan 5 milyon TL’lik feda…
Trabzonspor

Trabzonspor’da yerliler Türk Lirası’nı kabul etti! Burak’tan 5 milyon TL’lik feda…

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Kulüpler Birliği'nin aldığı yerli oyuncuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesi kararında ilk adımı atan kulüplerden biri Trabzonspor oldu. Maaşları Euro olarak ödenen futbolculardan Burak, Onur ve Olcay Şahan sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesini kabul etti. 5.2'lik sabit kur oranıyla en çok zarar edecek isim Burak Yılmaz olacak. Yeni sözleşmeler bu hafta imzalanıyor...

Ümit GENÇ 15 Ekim 2018 14:35

ÖZEL / Süper Lig’deki yerli oyuncuların döviz üzerinden yapılan sözleşmelerin Türk Lirası’na çevrilmesi konusunda ilk adımı atan kulüp Trabzonspor oldu.

Bordo mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu Milli maç arasında hafta sonu Trabzon’a giderek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde takımla bir araya geldi.

Sözleşmeleri döviz kuru üzerinden yapılan yerli oyuncular ile tesislerde bir toplantı gerçekleştiren Ahmet Ağaoğlu, maaşların 5.2’lik kur oranına sabitlenerek Türk Lirası olarak ödenmesi konusunda tüm oyuncular ile anlaşmaya vardı.

11 MİLYON TÜRK LİRASI KÂR EDECEK

Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve Olcay Şahan’ın da yer aldığı toplantıda oyuncular sözleşmelerin TL’ye çevrilmesini kabul etti. Bordo mavili kulüpte SKOR’a konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yardımcısı Hayrettin Hacısalihoğlu yeni sözleşmelerin bu hafta içi TL cinsinden tekrar düzenleneceğini ve küçük bir tanıtımla yeni imzaların atılacağını söyledi.

EN ÇOK ZARAR BURAK YILMAZ’DA

Trabzonspor yapılan yeni düzenleme ile 11 milyon Türk lirası kar edecek. Bordo mavili kulüpte sözleşmelerin TL’ye çevrilmesinden sonra Burak Yılmaz ciddi bir meblağdan feragat edecek. Yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Burak, yeni düzenleme ile 5 milyon 300 bin TL’lik alacağından feragat edecek.

Burak Yılmaz

SÖZLEŞME: 3.5 milyon Euro

Güncel kur ile: 23 milyon 500 bin TL

Sabit kur ile: 18 milyon 200 bin TL TL

FERAGAT: 5 milyon 300 bin TL

Onur Kıvrak

SÖZLEŞME: 2.25 milyon Euro

Güncel Kur ile: 15 milyon TL

Sabir kur ile: 11 milyon 700 bin TL

FERAGAT: 3 milyon 300 bin TL

Olcay Şahan

SÖZLEŞME: 1.7 milyon Euro

Güncel kur ile: 11 milyon 400 bin TL

Sabir kur ile: 8 milyon 840 bin TL

FERAGAT: 2 milyon 560 bin TL

28 Eylül 2018 Türk Lirası kararı yerli futbolcuları vuracak! Sabit kur geliyor... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Kulüpler Birliği'nin aldığı yerli oyuncuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesi kararı Süper Lig'de yer alan bir çok yıldızı 'derinden' etkileyecek. 5.2 Türk Lirası olarak sabitlenmesi planlanan kur, maaşını Euro üzerinden alan bazı yerli futbolcuları vuracak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:57 | 15 Ekim 2018
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