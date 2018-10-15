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Suudi Arabistan veliahtından Manchester United için inanılmaz rakam!
Dünyadan Futbol

Suudi Arabistan veliahtından Manchester United için inanılmaz rakam!

Suudi Prens Muhammed bin Selman, Manchester United'ı satın almak için 4 milyar Euro'yu gözden çıkardı.

15 Ekim 2018 16:38

SKOR DIŞ HABERLER / Futbol dünyasında iz bırakmak istediğini söyleyen 33 yaşındaki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Premier Lig takımlarından Manchester United’ı satın almak istiyor… Suudi veliahtın İngiliz devi için teklif ettiği rakamın ise 3 milyar Pound (4 milyar Euro) olduğu ifade ediliyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre; Manchester United Başkan Yardımcısı Avram Glazer gelecek hafta konu hakkında görüşmek için Suudi Arabistan’a gidecek.

Manchester United’ın şu anki piyasa değeri 2.5 milyar Pound. Ağustos ayında ise bu rakam 3.1 milyar Pound’la rekor seviyedeydi.

Son güncelleme 16:38 | 15 Ekim 2018
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