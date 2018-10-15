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Son dakika… Galatasaray UEFA için CAS’a başvurduğunu açıkladı!
Galatasaray

Son dakika… Galatasaray UEFA için CAS’a başvurduğunu açıkladı!

Galatasaray; UEFA ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasının UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi tarafından yeniden incelenmek üzere, UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi’ne gönderilmesi kararına karşı CAS'a itiraz ettiğini açıkladı.

15 Ekim 2018 23:31

UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu’na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İsviçre’nin başkentinde olan UEFA’nın genel merkezinde Aleksander Ceferin ile bir araya gelmişti. Cengiz, geçen hafta perşembe günü konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi olan CAS’a taşıyacağını dile getirmişti. Sarı-kırmızılılar, CAS’a başvuruyu yaptı.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimiz ile UEFA arasında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi (CFCB Adjudicatory Chamber) tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne (CFCB Investigatory Chamber) gönderilmesine dair kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur.”

UEFA İLE NASIL BİR ANLAŞMA YAPILMIŞTI?

UEFA, 13 Haziran’da Galatasaray’a finansal fair play kuralları kapsamında para ve futbolcu sayısı kısıtlama cezası vermişti. UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyurulmuştu.

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Son güncelleme 00:39 | 16 Ekim 2018
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