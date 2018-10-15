Serdar Ali Çelikler’den sürpriz Aykut Kocaman iddiası

UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin Rusya ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 kaybettiği maç sonrası Serdar Ali Çelikler’den sürpriz bir Aykut Kocaman iddiası geldi. CNN Türk'te canlı yayınlanan ‘Pazar Akşamı Futbol’ programında konuşan Serdar Ali Çelikler, Aykut Kocaman’ın Milli Takım’ın başına geçmek istediğini söyledi.

Rıdvan Dilmen`den Rusya-Türkiye maçı ve Arda Turan değerlendirmesi UEFA uluslar Ligi B Grubu 3. maçında millilerimiz Rusya'ya 2-0 yenilirken Rıdvan Dilmen karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan Arda Turan hakkında konuşan Dilmen, tecrübeli futbolcuya tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

İşte Serdar Ali Çelikler’in Aykut Kocaman ile ilgili iddiası:

“Biz Aykut Kocaman'ı görürüz Milli Takım'ın başında diye düşünüyorum. Kasım ayındaki Uluslar Ligi'nin son maçından sonra… Taraftarlar öyle söylüyorlar. Yerli hoca diyorlar. Yerli hoca kim? Fatih hocanın olacak hali yok. Mustafa Denizli takım çalıştırıyor, Şenol hoca şu an için yok. Eleme turnuvaları başladığında Milli Takım'ın başında yerli hoca olacağına eminim. Yılmaz Vural istiyor mu? İstiyor. Aykut hoca da istiyor. Ersun hoca olmayacak, o belli. O zaman 3 kişi arasında gözüküyor. Yılmaz Vural, Aykut Kocaman ve abisinin referansına göre sene sonu ayrılık gerçekleşirse Şenol hoca. Ben 3 teknik direktör dışında bir örnek görmüyorum.”