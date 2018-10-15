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Serdar Ali Çelikler: Aykut Hoca Milli Takım’ı istiyor”
Milli Takımlar

Serdar Ali Çelikler: Aykut Hoca Milli Takım’ı istiyor”

Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızın Rusya'ya 2-0 mağlup olduğu maç sonrası spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler flaş bir iddiada bulundu.

15 Ekim 2018 00:16

CNN Türk’te canlı yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında Serdar Ali Çelikler, Uluslar Ligi’nde A Milli Takımımızın Rusya’ya 2-0 mağlup olduğu maç sonrası Aykut Kocaman iddiasında bulundu.

“Aykut hoca istiyor”

Çelikler; “Biz Aykut Kocaman’ı görürüz Milli Takım’ın başında diye düşünüyorum. Kasım ayındaki Uluslar Ligi’nin son maçından sonra. Taraftarlar öyle söylüyorlar. Yerli hoca diyorlar. Yerli hoca kim? Fatih hocanın olacak hali yok. Mustafa Denizli takım çalıştırıyor, Şenol hoca şu an için yok. Eleme turnuvaları başladığında Milli Takım’ın başında yerli hoca olacağına eminim. Yılmaz Vural istiyor mu? İstiyor. Aykut hoca da istiyor. Ersun hoca olmayacak, o belli. O zaman 3 kişi arasında gözüküyor. Yılmaz Vural, Aykut Kocaman ve abisinin referansına göre sene sonu ayrılık gerçekleşirse Şenol hoca. Ben 3 teknik direktör dışında bir örnek görmüyorum” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:16 | 15 Ekim 2018

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