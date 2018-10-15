Rusya Türkiye maçında gol atan Neustadter’in gol sevincinin sırrı ortaya çıktı

UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye’nin Rusya’ya deplasmanda 2-0 yenilerek B Ligi 2. Grup’ta liderlik şansını sona erdiği karşılaşmada Fenerbahçe’de top koşturan Roman Neustadter takımının ilk golünü ağlara bıraktı. Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Roman Nesutadter’in, ağları havalandırdıktan sonra yaptığı gol sevinci ise çok konuşuldu. Daha önceki gollerinde sakin bir sevinç yaşayan ve genelde takım arkadaşlarına sarılan Roman Neustadter’in, sağ el baş parmağını ağzına götürüp, sol elinin işaret parmağıyla gökyüzünü işaret etmesi, izleyenleri şaşırttı.

Mehmet Demirkol`dan Mircea Lucescu paylaşımı: Lucescu gidecek onu anladık Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Rusya'ya 2-0 yenildiği maçın ardından eleştiri oklarının hedefi olan Mircea Lucescu ile ilgili spor yorumcusu Mehmet Demirkol'dan bir paylaşım geldi. Mehmet Demirkol, Mircea Lucescu'nun gideceğini belirtirken, kritik bir soru sordu. İlgili Haberi Oku

Roman Neustadter’in eskisinden farklı bir gol sevinci yaşamasının sırrı ise ortaya çıktı. Roman Neustadter, yaptığı gol sevinci hareketi ile hapisteki arkadaşı Aleksandr Kokorin’e destek verdi. Golden sonra Zenit’in forvet oyuncusu Aleksandr Kokorin gibi sevinen Roman Neustedter, bir kafede bakanlık çalışanına saldırdığı için hapiste olan arkadaşının yanında olduğu mesajını verdi. Hatırlanacağı üzere Aleksandr Kokorin, kafede bakanlık çalışanına saldırdığı için önce gözaltına alınmış, ardından da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Mahkeme, Aleksandr Kokorin’in davanın sonuçlanacağı 8 Aralık 2018 tarihine kadar hapiste kalmasına karar vermişti.

Roman Neustedter de Aleksandr Kokorin’in gol sevincini taklit ederek hapisteki arkadaşına destek mesajı gönderdi.