NBA yeni sezon ne zaman başlıyor? NBA 2018 2019 sezonu…

Tüm dünyadan basket severlerin yakından takip ettiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2018-2019 sezonu başlıyor. Yeni sezon öncesi başta LeBron James olmak üzeri birçok flaş transfer gerçekleşirken yeni sezonun da kıyasıya çekişmeye sahne olması bekleniyor. Boston Celtics Philadelphia 76ers ve Golden State Warriors Oklahoma City Thunder maçları ile “merhaba” diyecek olan NBA yeni sezon ne başlayacak merak ediliyor.

NBA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2018-19 sezonu, 17 Ekim Çarşamba günü sabaha karşı oynanacak Boston Celtics-Philadelphia 76ers ve Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder maçlarıyla başlıyor.

Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1946'da başlayan NBA'in 73. sezonunun açılış gününde, 2 maç oynanacak. Bu sezon Türkiye Milli Takımı'ndan Ersan İlyasova, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ömer Aşık'ın mücadele edeceği ligin ikinci gününde ise 11 karşılaşma yapılacak. Ersan'ın 11, Ömer'in 9, Cedi ve Furkan'ın ise NBA'deki 2. yılları olacak.