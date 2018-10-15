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Mesut Özil’e Almanlardan sürpriz kutlama
Dünyadan Futbol

Mesut Özil’e Almanlardan sürpriz kutlama

Almanya Futbol Federasyonu, ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle milli takımı bırakan Mesut Özil'in doğum gününü kutladı.

15 Ekim 2018 13:17

Yıllarca Alman Milli Takım formasını giyen Mesut Özil’e, Almanya Futbol Federasyonu’nun (DFB) ‘DFB Team Germany’ adlı sosyal medya hesabından sürpriz doğum günü kutlaması geldi. Almanya Futbol Federasyonu, bugün 30 yaşına giren Mesut Özil’in 2014 yılında kazanılan Dünya Kupası ile çekilmiş resmine yer vererek, “Happy Birthday, Champ!” ifadesini kullandı. MESUT’SUZ ALMANYA DÜŞÜŞTE

Almanya, Mesut’suz çıktığı Uluslar Ligi 2 maçında da galibiyet yüzü göremedi. İlk maçında evinde Dünya Şampiyonu Fransa ile 0-0 berabere kalan Panzerler, ikinci maçında da Hollanda deplasmanında 3-0’lık yenilgi aldı.

15 Ekim 2018 UEFA, Mesut Özil`in doğum gününü kutladı UEFA, Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in doğum gününü kutladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:17 | 15 Ekim 2018
almanya Mesut Özil
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