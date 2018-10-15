SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 259 muhtar görevden alındı
Mehmet Demirkol’dan Mircea Lucescu paylaşımı: Lucescu gidecek onu anladık
Milli Takımlar

Mehmet Demirkol’dan Mircea Lucescu paylaşımı: Lucescu gidecek onu anladık

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Rusya'ya 2-0 yenildiği maçın ardından eleştiri oklarının hedefi olan Mircea Lucescu ile ilgili spor yorumcusu Mehmet Demirkol'dan bir paylaşım geldi. Mehmet Demirkol, Mircea Lucescu'nun gideceğini belirtirken, kritik bir soru sordu.

15 Ekim 2018 10:13

UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya’ya deplasmanda 2-0 yenilen Türkiye’de teknik direktör Mircea Lucescu’nun geleceği de tartışılmaya başlandı. Grupta liderlik şansını yitiren Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda eleştiriler Mircea Lucescu üzerinde yoğunlaştı. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mircea Lucescu’nun Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğünden gönderileceğini iddia etti. Mehmet Demirkol, Mircea Lucescu’nun yerine geçecek ismin kim olması gerektiğini de sordu.

15 Ekim 2018 Serdar Ali Çelikler`den sürpriz Aykut Kocaman iddiası Türkiye'nin Rusya'ya mağlup olduğu UEFA Uluslar Ligi maçının ardından Serdar Ali Çelikler, Aykut Kocaman hakkında sürpriz bir iddia ortaya attı. Serdar Ali Çelikler'in Aykut Kocaman iddiası gündem yarattı. İlgili Haberi Oku

Mehmet Demirkol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Lucescu gidecek onu anladık. Peki yağmacılar, yerine kim gelecek? Asıl kavga o… Konuya gelelim…” ifadelerini kullandı.

İşte Mehmet Demirkol’un yaptığı paylaşım:

Son güncelleme 10:29 | 15 Ekim 2018
Mircea Lucescu rusya türkiye uefa Uluslar Ligi
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
19/10/2018 - 20:00
-
Bursaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

İspanya
UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4 15.10.2018 - 21:45 Rotterdam Splatz
İngiltere