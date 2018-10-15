Mehmet Demirkol’dan Mircea Lucescu paylaşımı: Lucescu gidecek onu anladık

UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya’ya deplasmanda 2-0 yenilen Türkiye’de teknik direktör Mircea Lucescu’nun geleceği de tartışılmaya başlandı. Grupta liderlik şansını yitiren Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda eleştiriler Mircea Lucescu üzerinde yoğunlaştı. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mircea Lucescu’nun Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğünden gönderileceğini iddia etti. Mehmet Demirkol, Mircea Lucescu’nun yerine geçecek ismin kim olması gerektiğini de sordu.

Serdar Ali Çelikler`den sürpriz Aykut Kocaman iddiası Türkiye'nin Rusya'ya mağlup olduğu UEFA Uluslar Ligi maçının ardından Serdar Ali Çelikler, Aykut Kocaman hakkında sürpriz bir iddia ortaya attı. Serdar Ali Çelikler'in Aykut Kocaman iddiası gündem yarattı. İlgili Haberi Oku

Mehmet Demirkol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Lucescu gidecek onu anladık. Peki yağmacılar, yerine kim gelecek? Asıl kavga o… Konuya gelelim…” ifadelerini kullandı.

İşte Mehmet Demirkol’un yaptığı paylaşım: