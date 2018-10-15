Mario Kempes’ten Diego Maradona’ya tepki: ‘Artık biraz sus’

SKOR DIŞ HABERLER / Arjantin ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Mario Kempes, Diego Maradona’nın Lionel Messi eleştirilerinin ardından efsane 10 numaraya çok sert sözler sarfetti.

Arjantin ile 1978’de Dünya Kupası zaferi yaşayan kadroda yer alan Kempes, “Diego ne zaman ağzını açsa bir problem ortaya çıkıyor. Çünkü kimseye saygı göstermiyor. O futbol oynadığı dönemde herkes ona saygı duymuştu. 1990 Dünya Kupası finali kaybedildiğinde kimse ona bir şey dememişti” ifadelerini kullandı.

ESPN’e konuşan ve Barcelona’nın yıldızı Messi’ye sahip çıkan Kempes, “Arjantinli olduğu için Messi’ye teşekkür etmeliyiz. O dünyanın en iyi futbolcusu ve Maradona’nın zamanı geçti. O artık örnek olacak şeyler söylemiyor” şeklinde konuştu.

57 yaşındaki Maradona geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Maçtan önce 20 kez tuvalete giden birinden lider olmasını bekleyemezsiniz. Artık Messi’ye tapmayın. Ben olsam Messi’yi milli takıma almazdım” diyerek yıldız futbolcuya sert eleştirilerde bulunmuştu.

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