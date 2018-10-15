MAÇ SONUCU | İspanya 2-3 İngiltere | UEFA Uluslar Ligi

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Ululslar Ligi A Ligi 4. Grup üçüncü maçında İspanya ile karşılaşan İngiltere, zorlu deplasmandan ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 galip ayrıldı.

Maça fırtına gibi başlayan İngiltere, 16. dakikada Raheem Sterling’in golüyle 1-0 öne geçerken asisti yapan Marcus Rashford, 29. dakikada farkı 2’ye çıkartan isim oldu.

İkinci golün asistini yapan Harry Kane, 38. dakikada bu kez Raheem Sterling’in ikinci, İngiltere’nin üçüncü golünün de asistini yaparken ilk yarı İngiltere’nin 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Üst üste yediği goller karşısında şaşkına dönen İspanya 58. dakikada Paco Alcacer ile skoru 3-1’e getirse de maçın sonucunu uzatma anlarındad Sergio Ramos’un ayağından gelen gol belirledi ve İngiltere maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Maç boyunca yüzde 73 topla oynama oranıyla oynayan İspanya, rakip kaleye 24 şut çekerken bu şutlardan 5’i isabet buldu. İngiltere ise yüzde 27 topla oynama oranına sahip olurken İspanya kalesini 5 kez yokladı ve kaleyi bulan 3 şut da gol oldu.

Bu sonucun ardından grup lideri İspanya 6 puanda kalırken İngiltere 4 puana yükseldi.

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