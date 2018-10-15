Lebron’un Lakers galası, NBA finalinden pahalı

NBA’de yeni sezon 16 Ekim’de perde açarken Los Angeles Lakers’a transfer olan LeBron James, sadece evindeki değil hemen hemen her şehirde bilet fiyatlarını yükseltiyor. CNBC International’ın derlediği habere göre, LeBron’un gelişiyle birlikte sadece Staples Center’da bilet fiyatları yüzde 427’ye yükseldi.

Yaklaşan sezon için en çok talep gören maçlar arasında Houston Rockets’in Lakers’a konuk olacağı karşılaşma yer alıyor. Bu maç için ortalama bilet fiyatı ise 934 dolar. İkinci en pahalı bilet ise son şampiyon Golden State Warriors’un Los Angeles Lakers’ı ağırlayacağı maç olarak görünüyor. Dev mücadelenin bilet fiyatları yüzde 120 artışla 700 dolar ortalamasında. Cleveland Cavaliers’ta LeBron James’in ayrılışıyla bilet satışları düşüş yaşarken, ‘Kral’ıne Cleveland forması ile oynadığı son final maçının biletlerinin ortalama fiyatı 684 dolar’dı. 33 yaşındaki yıldızın Lakers’a katkısı sadece bilet satışları değil. James’in Temmuz ayında mor-sarılı kulübe imza attığından bu yana sadece bir internet sitesinde günde 200 forma ortalamayla toplam 12 bin LeBron James forması satıldı.