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İZLE: İspanya İngiltere maçı canlı izle! Uluslar Ligi’de futbol şöleni…
Milli Takımlar

İZLE: İspanya İngiltere maçı canlı izle! Uluslar Ligi’de futbol şöleni…

İspanya İngiltere canlı izle! UEFA Uluslar Ligi maçında İspanya İngiltere karşı karşıya geliyor. Yoluna kayıpsız devam eden İspanya İngiltere karşısında tekrar galibiyet alabilecek mi merakla bekleniyor. İspanya İngiltere maçı canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

15 Ekim 2018 20:48

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup’ta 3. maçında İspanya İngiltere’yi ağırlıyor. Gruptaki ilk maçında İngiltere’yi 2-0 yenen İspanya, ikinci maçında ise Dünya Kupası finalisti Hırvatistan’ı 6-0 mağlup etmeyi başardı. İngiltere ise ilk maçta İspanya’ya mağlup olmasının ardından Hırvatistan ile 0-0 berabere kalmıştı. İlk maçını İspanya’ya karşı kaybeden İngiltere bu kez deplasmanda kazanan taraf olmak istiyor. Zorlu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol tutkunları için aşağıda; İspanya İngiltere canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

İSPANYA İNGİLTERE CANLI İZLE

İSPANYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya ile İngiltere, bu akşam TSİ 21.45’te karşı karşıya gelecek. Sevilla’da Benito Villamarin’de oynanacak maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak’ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. İspanya İngiltere maçı Azeri spor kanalı CBC Sports ve İspanya kanalı RTVE’den canlı izlenebilecek.

İSPANYA İNGİLTERE MUHTEMEL İLK 11

İSPANYA: De Gea; Azpilicueta, Nacho, Sergio Ramos, Marcos Alonso; Busquets, Saúl, Thiago, Asensio; Aspas, Rodrigo

İNGİLTERE: Pickford; Trippier, Maguire, Taşlar, Joe Gómez, Shaw; Henderson, Dier, Sterling; Rashford, Kane

Son güncelleme 22:17 | 15 Ekim 2018
canlı izle İspanya İngiltere Uluslar Ligi
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