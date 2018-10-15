İspanya İngiltere maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere İspanya’dan rövanşı almak istiyor

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 3. maçta İspanya İngiltere karşı karşıya geliyor. Real Betis’in stadı olan Benito Villamarin Stadyumu’nda mücadele edecek iki ekibin ilk maçında İspanya İngiltere’yi 2-0 yenmeyi başarmıştı. İki maçta sadece 1 puan alan İngiltere güçlü rakibi karşısında kazanarak ilk 3 puanını kazanmak istiyor. Tüm dünyadan olduğu gibi Türkiye’de de futbol tutkunları iki dev ülkesinin karşı karşıya geleceği karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Peki, İspanya İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İSPANYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya ile İngiltere, bu akşam TSİ 21.45’te karşı karşıya gelecek. Sevilla’da Benito Villamarin’de oynanacak maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak’ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. İspanya İngiltere maçı Azeri spor kanalı CBC Sports ve İspanya kanalı RTVE’den canlı izlenebilecek.