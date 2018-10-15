İspanya basını Arda Turan’ı yerden yere vurdu: Barcelona tarihinin en kötü transferi

SKOR DIŞ HABERLER / Medipol Başakşehir’in geçtiğimiz sezon devre arasında Barcelona’dan kiraladığı Arda Turan, son zamanlarda futbol sahalarındaki marifetlerinden çok saha dışı olaylarla gündeme gelir oldu. Son olarak şarkıcı Berkay ile ettiği kavga ve sonrasında hastaneye tabancayla girerek gündeme gelen Arda Turan, İspanya basınında da sert eleştirilere maruz kaldı. Sport gazetesi yazarı Toni Frieros, Arda Turan’ı Barcelona’nın en kötü transferi olarak nitelendirdi.

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Arda Turan’ın Barcelona’ya geldiği günden bu yana uyum sıkıntısı yaşadığının altını çizen Toni Frieros, milli futbolcunun sıfır empati, sıfır entegrasyon ve sıfır performans gösterdiğini ve İspanya’da dört yıl yaşamasına rağmen tek kelime İspanyolca konuşamadığını yazdı. Barcelona’nın Arda Turan’ı elden çıkarmak istediğini ancak gönderecek takım bulamadığını da belirten Toni Frieros “Avrupa’da hiçbir takım onu transfer etmek için Barcelona’nın harcadığı paranın yakını harcamaya yanaşmadı. Türkiye’deki büyük takımlar bile onu istemedi” ifadelerini kullandı.

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Barcelona’nın Arda Turan’ı Medipol Başakşehir’e kiralayarak ödediği paranın bir kısmını kurtarmaya çalıştığının da altını çizen Toni Frieros “Arda Turan, Türkiye’de kariyerini yeniden yükseltmek yerine futbolculuğunu toprağa gömdü. Veteran bir gazeteciye saldırdığı için Milli Takım’dan da gönderildi” değerlendirmesinde bulundu. Arda Turan’ın geçtiğimiz sezon hakeme saldırdığı için aldığı cezayı da hatırlatan Toni Frieros, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi Başakşehir’in yapması gereken Arda Turan’ı hemen kovmak olmalı… Barcelona da Arda Turan’a bundan sonra 1 Euro bile ödememeli… Bozuk karakterli milyoner Arda Turan, futboldaki yeteneklerini kendi elleriyle lağıma attı.”

Arda Turan’a eleştiriler bununla da sınırlı kalmadı. Sport’un bir başka yazarı Juan Manuel Díaz da Arda Turan’a sert bir dille yüklendi. Arda Turan’ın önlenemez bir düşüş içine geçtiğini belirten Juan Manuel Díaz, “Bir zamanlar Türkiye’nin idolü olan Arda Turan, artık sıradan bir isim olmaya başladı. Barcelona’da hep Neymar ve Iniesta’nın gölgesinde kaldı. Futbolcuların yaşaması gerek disiplinli hayatı yaşamadı. Günümüzde yetenek iyi bir futbolcu olmak için yeterli olmuyor” yorumunu yaptı.

Juan Manuel Díaz, Arda Turan’ın Medipol Başakşehir’e eline geçen kariyerini yerinden parlatma fırsatını kullanamadığını ve son yaşananlardan sonra Barcelona’ya da geri dönmesinin zor olduğunu belirtti.