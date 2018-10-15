Fenerbahçe’ye para yağdı! Ali Koç etkisi…

İrfan YİRMİBEŞ / SÖZCÜ Fenerbahçe’deki yönetim değişikliği kulübün ekonomik olarak da nefes almasını sağladı. Haziranda seçilen Başkan Ali Koç ve ekibi, göreve geldikten sonra kısa süre içinde kulübe önemli ölçüde maddi girdi gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulübün 1 numarası, sermaye arttırımı için 50 milyon dolar hibe etti. Koç Grubu firmalarından 15 milyon dolarlık sponsorluk girdisi elde edilirken yine gruba ait bankadan 1 yılı ödemesiz 4 yıl eşit taksitlerle ödenecek düşük faizli 50 milyon dolar kredi kullanıldı.

Fenerbahçe`den kovulan antrenörlerden flaş talep! Son dakika! Fenerbahçe'den gönderilen yardımcı antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı, yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üç yardımcı antrenör Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan randevu talep ettiklerini söylediler. İlgili Haberi Oku

Ali Koç’un göreve gelmesi ile kombine ve loca satışlarında patlama yaşandı, Fenerium'da ciro arttı ve yaklaşık 30 milyon dolar kazanç sağlandı. Sezon başında Guilano, Souza, Fernandao ve Beykan'ın satışı, Ahmethan ile Salih Uçan'ın kiralanması ile toplam 25 milyon Euro kasaya girdi. Toplamda 145 milyon dolar ve 25 milyon Euro'luk bir girdi yaratıldı. Bugünkü kurla yaklaşık 1 milyar TL, kulübün kısa vadeli giderlerini karşıladı. Ali Koç ve yönetiminin bu çalışması camianın takdirini kazandı.

Serdar Ali Çelikler`den sürpriz Aykut Kocaman iddiası Türkiye'nin Rusya'ya mağlup olduğu UEFA Uluslar Ligi maçının ardından Serdar Ali Çelikler, Aykut Kocaman hakkında sürpriz bir iddia ortaya attı. Serdar Ali Çelikler'in Aykut Kocaman iddiası gündem yarattı. İlgili Haberi Oku

KAVGA SÖYLENTİLERİNE TEPKİ

Öte yandan Fenerbahçe’de ortaya atılan “Yöneticiler arasında gruplaşma var. Semih Özsoy ve Burhan Karaçam kavga etti” iddialarına yalanlama geldi. İki isme yakın kaynaklar “Bu söylentiler değişime karşı çıkanların dedikoduları. Kulüpte görev dağılımı son derece profesyonelce yapıldı. Kimse kimsenin alanına karışmaz. Özsoy ve Karaçam gibi tüm yöneticiler büyük özveriyle kendi işini yapıyor” yorumunda bulundu.