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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’dan Mehmet Topal’a sitem
Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’dan Mehmet Topal’a sitem

Sakatlığı nedeniyle ameliyat masasına yatan Mehmet Topal'a Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu sitem etti.

15 Ekim 2018 09:23

Sercan HAMZAOĞLU / SÖZCÜ Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sezon başı ameliyat olmayı reddedip şimdi uzun süre sahalardan uzak kalacak Mehmet Topal'a tepkili… Geçen sezon bitince kulüp doktorları Mehmet Topal’a “Kasığından şimdi ameliyat olursan 1-2 maç kaçırırsın. Yoksa ağrıların artar, daha uzun süre oynayamazsın” uyarısı yaptı. Mehmet Topal ise yeni bir hoca geleceği için kampta olmak isteyerek tavsiyeyi dinlemedi. Göreve gelince durumu öğrenen Phillip Cocu da oyuncusuna ameliyat olmasını söyledi. Ama deneyimli oyuncu takımı yalnız bırakmak istemediği için operasyonu geciktirdi.

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Medipol Başakşehir maçında oynatmayı düşündüğü Mehmet Topal'ın kasıklarının iflas etmesi üzerine Phillip Cocu, oyuncusuna derhal ameliyat olması talimatını verdi. Almanya'da operasyon geçiren Mehmet Topal’ın sahalara dönmesinin 1 ayı bulması bekleniyor.

Son güncelleme 09:47 | 15 Ekim 2018
Fenerbahçe Mehmet Topal Phillip Cocu
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