Ege futbolunu bekleyen tehlike!

Son 3 yılda 2 kez küme düşerek ilk kez 4’üncü profesyonel kategoriye gerileyen 106 yıllık Karşıyaka, 3’üncü Lig’e de kötü başladı. Borçları yüzünden 3 yıldır açılamayan transfer yasağıyla tamamı altyapıdan çıkan kadroyla lige başlamak zorunda kalan Ege temsilcisi Karşıyaka, 7 haftada yalnız 1 galibiyet alabildi. Üst üste 3 haftadır kaybeden, son maçta en yakın rakibi Altındağ Belediyespor’a da iç sahada mağlup olunca 5 puanla son sıraya demir atan Karşıyaka, teknik direktör değirmeni gibi de çalıştı.

Amatör maçta futbolcuların kavgasına taraftarlar da karıştı Sakarya 1'inci Amatör Ligi'nde Küçücekspor ile Çınarlıkspor maçında önce oyuncular sonra da sahaya giren taraftarlar tekme-tokat kavga etti. Maçın hakemi maçı tatil ederken, her iki takımdan 11 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. İlgili Haberi Oku

İstikrarı mumla arayan Ege ekibinde henüz 7 haftada 3 teknik direktör değişti. Sezona Ufuk İskender’le başlayan İzmir temsilcisinde ilk hafta sonunda göreve gelen Aytekin Sümbül’le de yollar Altındağ yenilgisi sonrası ayrıldı. Sümbül ile yolların ayrılmasının ardından Mesut Toros’la anlaşma sağlandı. Türk futbolunun en tarihi kulüplerinden olan Karşıyaka, kalan haftalarda tarihinde ilk kez amatöre düşmekten kurtulmak için savaş verecek. TFF 3’üncü Lig’de 7 yıldır yer alıp 5 kez küme düşmekten kıl payıyla kurtulan Bergama Belediyespor, yine amatör kümeye düşme korkusu yaşıyor. Üst üste 3 mağlubiyet alan Bergama da Karşıyaka gibi 7 maçta topladığı 5 puanla düşme hattında yer alıyor.

Khabib Nurmagomedov`dan heyecanlandıran meydan okuma Conor McGergor ile yaptığı UFC 229 maçı sonrasında yaşananlar nedeniyle gündemden düşmeyen Khabib Nurmagomedov, boksseverleri heyecanladıracak bir meydan okumada bulundu. Khabib Nurmagomedov, çok konuşulacak bir meydan okuma yaptı. İlgili Haberi Oku

İzmir’i 2010-11 sezonunda tarihinde ilk kez Süper Lig’de temsil eden Bucaspor, son yıllarda uçurumun kenarına geldi. 2014-15 sezonunda 1’inci Lig’den, geçen sezon da 2’nci Lig’den bir alt lige düşen sarı-lacivertli ekip de tıpkı Karşıyaka gibi tamamı altyapı futbolcularından oluşan kadroyla yola devam ediyor. Maddi ve idari krizler içinde hazırlandığı sezonda henüz hiç galibiyet alamayan Bucaspor; 3 beraberlik, 4 yenilgiyle sadece 3 puan toplayabildi. Son sıradaki İzmir temsilcisi 3’üncü Lig’in hiç galibiyeti olmayan 3 takımından biri konumunda. Buca’nın grubunda lige büyük umutlarla başlayan Turgutluspor da 2016 yılından sonra yeniden amatörün eşiğinde. 5 maçtır kazanamayıp bu periyodu yalnız 1 puanla geçen Turgutlyspor, 5 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor.

MANİSASPOR’A MUCİZE GEREK

TFF 2’nci Lig’deki Manisaspor ve Fethiyespor da düşme tehlikesi yaşıyor. Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin gibi futbolcularıyla Ege’yi uzun yıllar Süper Lig’de tek başına temsil eden, geçen sezon aldığı puan silme cezaları sonrası 1’inci Lig’den düşen Manisaspor’a 2’nci Lig’de kalmak için de mucize gerekiyor. Sezon başlamadan FIFA tarafından eski yabancılarından Iwanski’nin parasını ödeyemediği için 6 puanı silinen, borçları yüzünden Ulusal Kulüp Lisansı’nı yenileyemediğinden dolayı da 3 puanından olan transfer yasaklısı Manisaspor, 2’nci Lig Beyaz Grup’ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla 7 maçta yalnız 1 beraberlik alabildi. Eksi 8 puanla kurtuluş hattının şimdiden 13 puan gerisindeki Manisaspor’un düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kırmızı Grup’ta 7 haftada hiç kazanamayan Fethiyespor ise 3 puanla sondan ikinci durumda…