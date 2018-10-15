CANLI İZLE: Darüşşafaka Tekfen Buducnost VOLI maçı hangi kanalda? Darüşşafaka EuroLeague maçı…

Euroleague heyecan Darüşşafaka Buducnost maçı ile devam ediyor. İlk maçında Real Madrid’e yenilen Darüşşafaka Tekfen bu kez Karadağ temsilcisi olan Buducnost VOLI karşısında kazanan taraf olmanın hesaplarını yapıyor. Basket severlerin kaçırmak istemediği Darüşşafaka Tekfen Buducnost VOLI maçı hangi kanalda merak ediliyor.

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN BUDUCNOST VOLI CANLI İZLE

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN BUDUCNOST VOLİ HANGİ KANALDA?

Yeşil-siyahlı ekip, rakibini 16 Ekim Salı günü saat 19.15'te Volkswagen Arena'da konuk edecek. Mücadele beIN Connect’ten canlı yayınlanacak.

İLK MAÇTA REAL MADRİD’E YENİLDİ

Darüşşafaka Tekfen, THY EuroLeague’in ilk haftasında İspanya'nın Real Madrid ekibine deplasmanda 109-93 yenildi.

Buducnost VOLI ise ilk maçta İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a evinde 82-71 mağlup oldu.