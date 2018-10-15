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Beşiktaş’tan Adem Ljajic’in sakatlığı ile ilgili açıklama
Beşiktaş

Beşiktaş’tan Adem Ljajic’in sakatlığı ile ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, Sırp futbolcu Adem Ljajic'in sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Siyah beyazlılar, başarılı futbolcunun yarın takımla çalışmalara başlayabileceğini ifade etti.

15 Ekim 2018 20:02

Beşiktaş Kulübü, Sırbistan Milli Futbol Takımı’nın kampında sakatlanan Adem Ljajic ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Siyah beyazlı kulübün açıklamasında, yıldız oyuncunun muayene edildiği ve sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Adem Ljajic’in yarın takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği de belirtildi.

Beşiktaş’ın açıklaması şu şekilde:

“Geçtiğimiz hafta milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic´in bugün Sağlık Ekibimiz tarafından yapılan muayene ve İstanbul´da çekilen MR sonucuna göre; sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiği tespit edilmiştir. Geçen süre içinde sakatlığının büyük ölçüde iyileşmiş olduğu görülen Adem Ljajic´e bugün tedavisinin son bölümü uygulanacak ve oyuncumuz yarın takımımızla birlikte antrenmanlara başlayabilecektir.”

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Son güncelleme 20:02 | 15 Ekim 2018
Adem Ljajic beşiktaş
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