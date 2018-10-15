Beşiktaş’ta Gökhan Töre krizi! Şenol Güneş el attı

Ali AYDIN / SÖZCÜ Beşiktaş’ın önceki gün U21 Takımı ile antrenmanda oynadığı hazırlık maçında Teknik Direktör Şenol Güneş ile Gökhan Töre arasında patlak veren kriz uzun sürmedi. Deneyimli teknik adam, karşılaşma sırasında direktiflerini yerine getirmeyen ve tepki koyan futbolcusunu oyundan çıkarıp, soyunma odasına göndermişti. Ancak Güneş maç sonrası yenilen takım yemeğinde durumu sıcağı sıcağına tatlıya bağladı.

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TAKIMIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Şenol Güneş'in olayın uzamaması için oyuncusunu teskin edip “Aile arasında böyle şeyler olur” diyerek moral verdiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın daha sonra takıma hitaben “Burada herkes kulübün menfaati için çalışıyor. Biz büyük bir aileyiz. Aile içinde zaman zaman tartışmalar yaşanır. Hırsınızı takımın faydası için kullanın. Eksikleri olan arkadaşlarımız da daha fazla çalışmalı” dediği bildirildi.