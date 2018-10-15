Beşiktaş’ta Adriano şoku! Göztepe maçında yok…

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaş altı takımıyla oynananı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan Adriano’nun ortopedik muayenesi ve çekilen MR’ı sonucuna göre, sol diz iç yan bağ ile kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edildiği bildirildi. Brezilyalı oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Adriano, Göztepe maçında sahada olmayacak. Adriano’nun sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

“Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Adriano’nun oynamasının zor olduğu maçlar :

21 Ekim Pazar : Göztepe – Beşiktaş

25 Ekim Perşembe : Genk – Beşiktaş

29 Ekim Pazartesi : Çaykur Rizespor – Beşiktaş

3 Kasım Cumartesi : Medipol Başakşehir – Beşiktaş