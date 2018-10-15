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Beşiktaşlı Gökhan Töre’den Şenol Güneş paylaşımı
Beşiktaş

Beşiktaşlı Gökhan Töre’den Şenol Güneş paylaşımı

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gökhan Töre, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Şenol Güneş ile tartışma yaşadığı iddialarına cevap verdi.

15 Ekim 2018 20:37

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre, teknik direktör Şenol Güneş ile tartışma yaşadığı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Siyah beyazlıların geçtiğimiz gün U21 takımıyla yaptığı antrenman maçında, teknik direktör Şenol güneş’in Gökhan Töre’nin sergilediği performansa sinirlenerek yıldız futbolcuyu sahadan kovduğu iddia edilmişti.

Gökhan Töre maçın bitmesini beklemeden antrenman sahasını terk ederken bugün Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan Töre, tartışma iddialarına son noktayı koydu.

Şenol Güneş ve Ricardo Quaresma ile birlikte çekilen bir fotoğrafını gülen surat emojisiyle paylaşan Göre’nin bu tweet’i, Beşiktaş’ın resmi hesabı tarafından RT’lendi.

Son güncelleme 20:39 | 15 Ekim 2018
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