Berkay kavgası ile gündeme gelen Arda Turan kimdir? Arda Turan kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay ile kavga eden Arda Turan gündem oldu. Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e sözlü taciz iddialarını yalanlayan Arda Turan, ”Yaptığım hataydı cezamı çekeceğim” açıklamasında bulundu. Bu olayların ardından Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Arda Turan kimdir?

ARDA TURAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA

30 Ocak 1987 tarihinde doğan Arda Turan, 2000 yılında Galatasaray altyapısında yer almıştır. 2004-2005 sezonunda Galatasaray ana kadrosuna giren futbolcu, tecrübesizlikten kaynaklı olarak Manisaspor’a kiralanmıştır. Manisaspor’da büyük yükseliş gösteren Arda Turan bir sonraki sezon Galatasaray’a geri dönmüştür.2011 Ağustos ayında Atletico Madrid’le 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray bu transferden 12 Milyon Euro bonservis bedeli almıştır. Sözleşmede, “Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi’ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa 1 milyon euro ekstra ödeme yapacaktır” maddesi de yer almaktadır.

7 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon Euro (7 milyon başarı bonusları dahil) bonservis bedeli karşılığında İspanyol takımı Barcelona’ya 5 yıllığına transfer oldu.

Rüştü Reçber’den sonra Barcelona forması giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.

ARDA TURAN OYNADIĞI FUTBOL KULÜPLERİ

Altıntepsi Makelspor– Galatasaray– Manisaspor– Atletico Madrid– Barcelona