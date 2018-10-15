Arda Turan’ın futbol hayatı bitebilir! İşte Disiplin Talimatı’ndaki kritik madde…

Emirgan’daki bir eğlence mekanında Berkay’ın burnunu kıran ve daha sonra ünlü şarkıcının tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş eden Arda Turan’ın futbol hayatı tehlikede…

Yaşanan olaylar sonrası bugün açılan davada Arda Turan için istenen ceza belli oldu. Cinsel taciz suçu başta olmak üzere 4 suçtan hakkında iddianame hazırlanan Arda Turan’ın 12 buçuk yıl hapsi isteniyor. İddianameler onaya sunulmak üzere Başsavcılığa gönderilirken mahkemenin sonucuna göre Arda 2 yıldan fazla ceza alırsa Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı 62.maddesine göre sürekli hak mahrumiyeti ile karşı karşıya kalabilir.

İşte Arda’yı çok yakından ilgilendiren o madde:

MADDE 62 – HÜKÜMLÜLÜK

(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis cezasına çarptırılanlar ya da Devletin güvenliğine veya, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine veya milli savunmaya ya da Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olanlar sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(2) Disiplin ihlalleri nedeniyle gerçek kişilere verilen süreli hak mahrumiyeti cezalarında, cezanın infazının sona ermesinden itibaren on yıl geçmesi halinde ilgilinin talebi üzerine, TFF Yönetim Kurulu tarafından cezanın sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar verilebilir.

”DAVA 3-4 YIL SÜRERSE ZATEN ORTADA ARDA KALMAZ”

4 suçtan hakkında iddianame hazırlanan Arda Turan’ın futbol kariyeri ile ilgili SKOR’a görüşlerini bildiren gazeteci Atilla Türker, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Atilla Türker’in değerlendirmeleri:

”Konuyla ilgili disiplin talimatları çok açık… Arda’yı bu olayın ardından büyük bir tehlike bekliyor ama Türkiye’deki davaların en az 3-4 yıl sürdüğünü unutmamak lazım. Üstelik kararın çıkmasından sonra bunun bir de yargıtay aşaması var. O günlere kadar Arda futbol hayatını devam ettirebilir mi bu da tartışılır.

Kararın daha erken sonuçlanması durumunda Arda’nın bu olay nedeniyle futbola veda edeceği de bir gerçek.”

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