Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan kimdir? Aslıhan Doğan kaç yaşında…

Uzun yıllardır futbolcu Arda Turan ile birliktelik yaşayan ve bu yıl evlenen Arda ile evlenen Aslıhan Doğan, Berkay ile yaşanan kavganın ardından merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Başakşehirspor’da forma giyen futbolcu Arda Turan’ın hamile eşi Aslıhan Doğan kimdir? Aslıhan Doğan aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte, iş insanı Sabri Doğan’ın kızı olan Aslıhan Doğan’ın hayatı…

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDADIR?

Arda Turan’ın hamile eşi Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Berkay ve Arda Turan’ın kavgasının ardından kamuoyunun konuştuğu isim haline gelen Aslıhan Doğan, iş insanı Sabri Doğan’ın kızıdır. Hakkındaki gelişmelerle birlikte magazin gündeminden düşmeyen Aslıhan Doğan, 11 Mart 2018 tarihi itibariyle uzun bir süredir birlikte olduğu milli futbolcu Arda Turan ile hayatlarını birleştirmiştir. Beykoz Çubuklu’da organize edilen düğün merasimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’da katılım göstermiştir. Şimdilerde hamile olan Aslıhan Doğan, şu anki dönemde Başakşehirspor’da forma giyen Arda Turan ile birlikte bebek beklemektedir. Fiziksel olarak kahverengi gözlere ve siyah saçlara sahip olan Aslıhan Doğan, yay burcudur.