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Futbol

Amatör maçta futbolcuların kavgasına taraftarlar da karıştı

Sakarya 1'inci Amatör Ligi'nde Küçücekspor ile Çınarlıkspor maçında önce oyuncular sonra da sahaya giren taraftarlar tekme-tokat kavga etti. Maçın hakemi maçı tatil ederken, her iki takımdan 11 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

15 Ekim 2018 12:39

Sakarya 1’inci Amatör Ligi’nde sentetik sahada oynanan Küçücekspor ile Çınarlıkspor maçında maçının 75’inci dakikasında Çınarlıksporlu futbolcu Küçüceksporlu oyuncuya faul yaptı. Hakem avantaj kuralına uyarak maçı devam ettirdi. Top dışarı çıktığı esnada iki futbolcu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgaya diğer sporcular da katılınca kavga büyüdü. Futbolcuların kavgası esnasında tribündeki taraftarlarda sahaya girerek kavgaya karıştılar. Seyircilerin sahaya girmesiyle büyüyen kavgaya polis müdahale ederek olayların büyümesini engelledi. Maçın hakemi maçı tatil ederken, her iki takımdan 11 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Olaylar sonunda sahada tekme- tokat kavga eden futbolcular el ele tutuşarak seyirciyi selamlayıp sahadan ayrıldı.

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Son güncelleme 12:46 | 15 Ekim 2018
amatör kavga Sakarya
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