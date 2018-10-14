UEFA Uluslar Ligi’nde hangi takımlar var? Uluslar Ligi grupları ve formatı…

Milli takımların oynadıkları hazırlık maç sayısını azaltmak ve daha cazip hale getirmek için UEFA tarafından organize edilen Uluslar Ligi birçok kesim tarafından tatmin edici bulmamış olmasına rağmen EURO 2020’ye doğrudan katılım şansı vermesiyle dikkatleri çekmeyi başarıyor. Avrupa Uluslar Ligi'nde takımlar 4 farklı lig içinde gruplara ayrıldı. Uluslar Ligi gruplarında yer alan takımlara EURO 2020’ye kolay gidiş bileti sağlayan turnuva hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı haberimizin içerisinde. İşte, Avrupa Uluslar Ligi grupları…

ULUSLAR LİGİ GRUPLARI

A Ligi

1. Grup: Almanya, Fransa, Hollanda

2. Grup: Belçika, İsviçre, İzlanda

3. Grup: Portekiz, İtalya, Polonya

4. Grup: İspanya, İngiltere, Hırvatistan

B Ligi

1. Grup: Slovakya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti

2. Grup: TÜRKİYE, İsveç, Rusya

3. Grup: Avusturya, Bosna-Hersek, Kuzey İrlanda

4. Grup: Galler, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka

C Ligi

1. Grup: İskoçya, Arnavutluk, İsrail

2. Grup: Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Estonya

3. Grup: Slovenya, Norveç, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi

4. Grup: Romanya, Sırbistan, Karadağ, Litvanya

D Ligi

1. Grup: Gürcistan, Letonya, Kazakistan, Andorra

2. Grup: Belarus, Lüksemburg, Moldova, San Marino

3. Grup: Azerbaycan, Faroe Adaları, Malta, Kosova

4. Grup: Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein, Cebelitarık

Rusya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? A Milli Takım Uluslar Ligi'nde 3. maçına çıkıyor UEFA Uluslar Ligi B grubu 3. maçında Türkiye Rusya ile mücadele edecek. Trabzon'da oynanan ilk maçta sahada yenilgi ile ayrılan Türkiye bu kez Rusya karşısında 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak istiyor. Peki, Türkiye Rusya Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlgili Haberi Oku

ULUSLAR LİGİ FORMATI

A LİGİ

Takımlar, 3’erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, Haziran 2019’da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri’nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019’da belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020’de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi’nde B Grubu’na düşecek. UEFA EURO 2020’ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020’de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

B LİGİ

B Ligi’ndeki 12 ülke, 3’er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi’ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020’de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi’ne düşecek. B Ligi’nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020’ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020’de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

C LİGİ

Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4’er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi’ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020’de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi’nde D Grubu’na düşecek. UEFA EURO 2020’ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020’de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

D LİGİ

Takımlar 4’erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi’ne yükselecek. UEFA EURO 2020’ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020’de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.