SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: MHP’li vekilden Brunson çıkışı: iPhone’umu geri verin
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları
Dünyadan Futbol

UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi, bugün oynanan 7 karşılaşma ile devam etti.

14 Ekim 2018 23:59

Günün ilk karşılaşmasında Romanya sahasında Sırbistan ile karşılaştı. Nationala Arena’da oynanan mücadele 0-0’lık skorla sona erdi. Ev sahibi Romanya’da Gabriel Tamas, 44’üncü dakikada rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dusan Tadic, vuruştan faydalanamadı. Bu sonucun ardından Sırbistan puanını 8’e yükselterek liderliğini sürdürürken, Romanya da puanını 6’ya çıkardı.

Uluslar Ligi’nde günün alınan diğer sonuçları şöyle:

Rusya – Türkiye: 2 – 0

Polonya – İtalya: 0 – 1

İsrail – Arnavutluk: 2 – 0

Litvanya – Karadağ: 1 – 4

Azerbaycan – Malta: 1 – 1

Faroe Adaları – Kosova: 1 – 1

Son güncelleme 23:59 | 14 Ekim 2018
sonuçlar UEFA Uluslar Ligi

İDDAA

İspanya
UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4 15.10.2018 - 21:45 Rotterdam Splatz
İngiltere