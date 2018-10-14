ŞİFRESİZ CANLI İZLE: Rusya Türkiye maçı canlı yayın (TRT izle)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Rusya’ya konuk olacak. İlk maçta kaybeden Milli Takım bu defa üç puanı almak istiyor. TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak Türkiye Rusya maçı öncesi Teknik Direktör Mircea Lucescu, maç saatine kadar kadro hakkında herhangi bir bilgi vermeyeceğini açıkladı. İşte Rusya Türkiye maçı TRT 1 canlı izleme linki..

TÜRKİYE RUSYA MAÇI CANLI İZLE

Uluslar Ligi maçı için karşı karşıya gelecek Rusya Türkiye maçı 14 Ekim Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Şifresiz olarak ekranlara gelecek olan A Milli Takım’ın mücadelesi TRT 1’den canlı yayınlanacak.

A Milli Takımımız, az sonra başlayacak Rusya – Türkiye karşılaşması için Fisht Olimpiyat Stadyumu'na böyle geldi. #NationsLeague #UNL #RUSTUR pic.twitter.com/Q2hnN28h4K — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 14 Ekim 2018

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

Rusya: Guilherme, Mario Fernandes, Neustadter, Dzhikiya, Kudryashov, Gazinsky, Zobnin, Kuzyaev, Ionov, Golovin, Dzyuba

Türkiye: Sinan, Mehmet Zeki, Serdar Aziz, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Okay, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

CANLI | Rusya Türkiye (UEFA Uluslar Ligi) A Milli Takımımız Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından UEFA Uluslar Ligi 3.karşılaşmasında Rusya deplasmanına çıkıyor. İlk maçta Trabzon'da 2-1 kaybettiğimiz Rusya'ya karşı rövanşı almak ve grupta lider olmak istiyoruz. Rusya Türkiye maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. İlgili Haberi Oku

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi’nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi’nde mücadele edecek.

A, B, C, D olmak üzere 4 ayrı kümede 55 ülkenin yer alacağı UEFA Uluslar Ligi’nde 16 grup olacak. Ülkelerin kat sayılarına göre sıralandığı kümelerde A ve B kümesinin 4 grubunda 3’er takım yarışacak. Küme C içerisinde yer alan takımlarda bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke mücadele edecek. D yani en düşük katsayılara sahip olan ülkelerin kümesinde ise dört grupta dört ülke yer alacak. EURO 2020’ye erkenden katılma bileti sağlayan turnuvanın A,B,C gruplarında sonuncu olan takımlar ligden düşecek.

LUCESCU’DAN KADRO AÇIKLAMASI

A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi'nde bugün TSİ 19:00'da Rusya ile oynayacağı mücadele öncesinde teknik direktör Mircea Lucescu ile futbolculardan Sinan Bolat açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Soçi kentindeki Adler Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, karşılaşmaya nasıl bir sistemle çıkacağı sorulması üzerine, “Reçete olsa bile ben burada söylemem. Aynı tip oynayan iki takımla maç yaptık İsveç ve Rusya. Bunun reçetesi olsa bile söylenmez. Kimin de nerede nasıl oynayacağını maç saatine kadar söylemeyeceğim” dedi.