Sadık Çiftpınar: Hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı, Antalya’da kamp yaparak geçiren Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı oyuncusu Sadık Çiftpınar, açıklamalarda bulundu. Bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, adaletin sağlanmasına katkı verdiğini kaydeden Sadık, “Adaletin sağlanması açısından VAR’ın çok doğru bir sistem olduğuna, ilerleyen süreçlerde futbolumuza büyük şeyler katacağına inanıyorum” dedi.

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VAR’dan zaman zaman aleyhlerine karar da çıkabildiğini anlatan Sadık, “Hakkaniyetli bir karar olduktan sonra bunda hiçbir beis yok. Bu sistemden çok memnunum. Tabii ki uygulama zaman geçtikçe daha da oturacaktır. Hakemlerimize de yardımcı oluyor. VAR’ın başındaki hakemler de insandır. Onların bakış açıları tabii ki farklı olabilir. Hiçbir şekilde hakemlerimizin art niyetli olduğuna inanmıyorum” diye konuştu.

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“Hatalardan herkes dersini alacak”

Sadık Çiftpınar, lige çok iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçlarındaki yenilgilerden sonra duraklama dönemine girdiklerini dile getirdi. Son 3 maçlarında 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldıklarını hatırlatan sarı-siyahlı oyuncu, bu tip müsabakaların da takıma katkı sağladığını belirterek, “Yaptığımız hatalardan herkes dersini alacak. Antalya’daki 10 günlük kamp süresince de iyi çalışıp, MKE Ankaragücü maçına hazır şekilde gideceğiz. Oradan galibiyetle dönerek, puanımızı 15 yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Geride kalan sezonu 43 puanla 10. sırada tamamladıklarını anımsatan Sadık, bu sene de kaliteli bir kadroya sahip olduklarını anlatırken, “Aramıza katılan yeni arkadaşlar oldu. Geçen seneden takımda tutulan çok önemli, kaliteli futbolcular var. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu yıl 43 ve üzerinde puan toplayabilirsek, ‘Sezon başarılı geçti.’ diyebiliriz” şeklinde görüş belirtti.