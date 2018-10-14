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Rusya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? A Milli Takım Uluslar Ligi’nde 3. maçına çıkıyor
Milli Takımlar

Rusya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? A Milli Takım Uluslar Ligi’nde 3. maçına çıkıyor

UEFA Uluslar Ligi B grubu 3. maçında Türkiye Rusya ile mücadele edecek. Trabzon'da oynanan ilk maçta sahada yenilgi ile ayrılan Türkiye bu kez Rusya karşısında 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak istiyor. Peki, Türkiye Rusya Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Ekim 2018 12:19

UEFA tarafından ilk kez bu yıl düzenlenmeye başlanan Avrupa Uluslar Ligi’nde Türkiye 3. maçına çıkıyor. Rusya ve İsveç ile birlikte UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta yer alan Türkiye 1 yenilgi 1 de galibiyet almayı başardı. Trabzon’da oynana ilk maçta Rusya’ya 2-1 yenilen A Milli Takım bu kez kazanmak istiyor. Türkiye Rusya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RUSYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uluslar Ligi maçı için karşı karşıya gelecek Rusya Türkiye maçı 14 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Şifresiz olarak ekranlara gelecek olan A Milli Takım'ın mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 12:19 | 14 Ekim 2018
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UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 3 11.10.2018 - 21:45 Rotterdam Splatz
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