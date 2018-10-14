Rusya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? A Milli Takım Uluslar Ligi’nde 3. maçına çıkıyor

UEFA tarafından ilk kez bu yıl düzenlenmeye başlanan Avrupa Uluslar Ligi’nde Türkiye 3. maçına çıkıyor. Rusya ve İsveç ile birlikte UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta yer alan Türkiye 1 yenilgi 1 de galibiyet almayı başardı. Trabzon’da oynana ilk maçta Rusya’ya 2-1 yenilen A Milli Takım bu kez kazanmak istiyor. Türkiye Rusya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RUSYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uluslar Ligi maçı için karşı karşıya gelecek Rusya Türkiye maçı 14 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Şifresiz olarak ekranlara gelecek olan A Milli Takım'ın mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak.