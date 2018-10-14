Rıdvan Dilmen’den Rusya-Türkiye maçı ve Arda Turan değerlendirmesi

NTV’de yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı ve 2-0 yenildiği Rusya maçından sonra değerlendirmelerde bulundu.

Milli takım kadrosundaki oyuncuların tecrübe edinmesi gerektiğini söyleyen Dilmen, takımda rol model oyuncu eksiği olduğuna değindi.

Öte yandan şarkıcı Berkay ile girdiği kavga sonrasında kamuoyunda gündeme gelen Arda Turan hakkında konuşan Dilmen, “Bu olayları yaşamamış olsa, tam lider olabilecek bir pozisyonda oyuncuydu, herkes vermek istiyor sorumluluğu ama kendi bana vermeyin diyor.” dedi. İşte Dilmen’in açıklamalarından satır başları;

“HAZIRLIK MAÇI OLSA BELKİ DE PROGRAM YAPMAYACAĞIZ” “Puan maçları oynuyoruz. Eğer hazırlık maçı olsa, belki de program yapmayacaktık. Bu yanlış anlaşılmasın. Sert ve iyi bir Rusya buldum. Hiç beklemediğim kadar kötü bir Milli takım buldum. Ayrıca hiç beklemediğim gibi, 95 dakika boyunca rakibin en etkili yönüne hiç önlem almadık. İnanılır gibi değil. MAÇ SONUCU | Rusya Türkiye 2-0 (UEFA Uluslar Ligi) A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi B grubu 3.maçında Soçi'de Rusya'ya 2-0 mağlup oldu. Türkiye, Rusya'ya karşı oynadığı 6.maçında da galibiyetle tanışamadı. Ay yıldızlılar grupta 3 puanda kalırken Rusya 7 puana çıkarak liderliğini sağlamlaştırdı. A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybetti. Milliler son maçı 17 Kasım 2018'de İsveç ile oynayacak. İlgili Haberi Oku

“RUSYA BİZİM BİR SİKLET ÖNÜMÜZDE”

“Rusya hem uzun, hem de fizik gücü yüksek bir takım. Çok disiplinli, birlikte oynamaya alışmış bir takım. Dünya Kupası’ndaki iyi izlenimini devam ettiren bir takım. İsveç maçında bu kadar iyi değillerdi ama disiplinlilerdi. Bugün ise final maçı gibi oynadılar. Fizik ve taktiksel anlamda bizden çok üstün oynadılar. Maçı izlemeden önce düşünecek olursak, kazanabiliriz diyebilirdik. Ancak maça baktığımızda, Rusya takımı maalesef bizim bir siklet önümüzde. ”

“MİLLİ MAÇ DENEYİMİNİ ARTTIRMAMIZ LAZIM”

“O milli heyecanda tutuklu kalıyorum. Bir gün, Cüneyt Tanman beni çağırdı, Yunanistan maçı öncesi. Biz rakiptik onlarla hep, bana “Bizim maçlarda bizi dağıtıyorsun, kendi kulübünde oynadığın gibi oyna. Rahat ol” dedi. Ondan sonra kendime geldim. Evet çaylak diyebileceğimiz oyuncular var ama gerekirse yenile yenile tecrübe kazanalım. Son 10 yılda kadro istikrarı en düşük takım bizim takımımızdır. Bu çocukların milli maç deneyimini artırmamız lazım.”

Hakan Çalhanoğlu zoru başardı! Büyük fırsat kaçtı... A Milli Takımımızın deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldiği maçın 17.dakikasında Hakan Çalhanoğlu ile kaçırdığımız pozisyon isyan ettirdi. İlgili Haberi Oku

“ARDA, YAPMA KARDEŞİM YA”

“Arda, yapma kardeşim ya, silahlar milahlar olur mu böyle şeyler? Lucescu da almayınca artık hak ettin diyoruz. Bu olayları yaşamamış olsa, tam lider olabilecek bir pozisyonda oyuncuydu, herkes vermek istiyor sorumluluğu ama kendi bana vermeyin diyor. Geçen hafta tanıdığımız birinin düğününde gördüm. Arda nasıl iyi çalışıyormuş, çok formdaymış. Emre Belözoğlu da, Abdullah hoca da aynısını söylüyordu ama yapma Arda sen de artık bunları.”