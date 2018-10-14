ÖZET İZLE: Rusya Türkiye maç özeti! UEFA Uluslar Ligi puan durumu…

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya Trabzon'daki mücadelede 2-1 mağlup olan ardından deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başaran A Milliler rövanş maçında deplasmanda Rusya'ya 2-0'la boyun eğdi. Türkiye Rusya maç özeti izlemek isteyen futbol severler aşağıda bağlantıyı kullanabilirler. Yayıncı kuruluş özet görüntüleri paylaştığı andan itibaren izleyebilirsiniz. UEFA Uluslar Ligi puan durumu haberimizde.

MAÇ ÖZETİ

20.dakikada Fenerbahçeli Neustadter'in golüyle 1-0 geriye düşen millilerimiz ikinci yarıda net fırsatları harcadı ve bir türlü beraberliği yakalayamadı. 78'de oyuna sonradan giren Cheryshev'in golüyle umutları iyice kırılan Türkiye sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

RUSYA TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ İZLE

B grubunda liderlik şansını kaçıran A Milliler 3 puanla 3.sırada yer aldı. Puanını 7'ye çıkaran Rusya lider, 1 puanlı İsveç ise son sırada kaldı. Rusya ile daha önce çeşitli turnuva ve organizasyonlarda karşı karşıya gelen Milliler bu sonucun ardından galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU