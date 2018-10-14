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Mustafa Reşit Akçay Aykut Kocaman’dan özür diledi
Futbol

Mustafa Reşit Akçay Aykut Kocaman’dan özür diledi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim" dedi.

14 Ekim 2018 16:52

Aykut Kocaman’ın ardından Konyaspor’da göreve getirilen Akçay, o dönem göreve başladığında elinde veri olmadığı yönündeki ifadeleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Akçay’ın ifadeleri şöyle;

“Meslektaşlarım aleyhinde bugüne kadar hiçbir eleştiri yapmadan yaşadım. Kamuoyunun bakış açısından çok Aykut hocamın (Kocaman) bakış açısıdır benim için önemli olan! Bilgim dışı dost ilişkisi ile yazılan bu mesaj bir konu ile ilgili sanılmış ve dosta yazılmıştır.

Dostum olarak gördüğüm Aykut hocamın bu konuyu bu hassasiyetle görmesi en büyük dileğimdir. “Altın her yerde altındır yere de düşse…” Şayet meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim! Sehven de olsa bu durumun yaşanmasından son derece üzgünüm.”

Son güncelleme 17:09 | 14 Ekim 2018
Aykut Kocaman konyaspor Mustafa Reşit Akçay

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