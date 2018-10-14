Lucescu: Rus oyuncuların agresif oyunundan çekindiler

Rumen teknik adam şunları söyledi: “Rusya daha güçlüydü; bu gerçek. Bildiğimiz ve beklediğimiz futbollarını oynadılar. Duran toplar, kontrataklar, bunu biliyorduk. Güçlerini ve fiziklerini kullandılar. İlk golü kornerden, ikinciyi kontradan yedik. Beklemediğimiz bir anda kontradan gol yedik. Topa sahip olma oranı bizde.

Yüzde 60’a 40 ama golleri biz yedik. İlk golde inanılmaz bir hatadan faydalandılar. Rusya, Dünya Kupası’na çalışmaya 2 yıl önceden başladı. 2 yıl aynı ekip oynadı, tecrübe kazandılar. Mehmet Topal ve Emre Akbaba’nın yokluğu bizi etkiledi. Oyuncularımızı, kendi takımlarında 90’ar dakika oynayabilecek seviyeye gelmelerini hedefliyorum. Devam edeceğiz. Genç bir ekibiz. Oyunu domine edebiliyoruz. Bugün 9 şutumuz vardı. Bizden daha iyi oldukları için değil, hatalardan faydalandıkları için kazandılar. Rusya galibiyeti hak etti.

Oynamamız gereken oyunu oynamadık. 5 gol pozisyonu ürettik, kalecileri iyiydi. Bizim oyuncularımız Rus oyuncuların ısrarlı ve agresif oyunundan çekindiler. Bizim daha iyi oynamamız gerekiyordu.”

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