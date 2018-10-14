Khabib Nurmagomedov’dan şok itiraf! ‘Conor McGregor’a karşı kaybetseydim bunu asla anlatmazdım’

SKOR DIŞ HABERLER Geçtiğimiz hafta sonu Las Vegas’ta İrlandalı dövüşçü Conor McGergor ile yaptığı maçı kazanan Rus Khabib Nurmagomedov, şok bir itirafta bulundu. Maç öncesi yaşadıklarını anlatan Khabib Nurmagomedov, neredeyse maça çıkamayacak duruma geldiğinden bahsetti. Conor McGregor’ı yendiği maç öncesi vücudunu çok zorladığını belirten Khabib Nurmagomedov, “Gece nöbet geçirdim. Biraz da kilo kaybettim. Maça çıkamayacağımdan korktum” dedi.

Rapçi 50 Cent`ten olay maçın kahramanı Khabib Nurmagomedov`a 2 milyon dolarlık teklif Conor McGregor ile yaptığı UFC229 maçının öncesi ve sonrasında yaşananlar ile gündem olan Khabib Nurmagomedov'a sürpriz bir teklif geldi. Rap şarkıcısı 50 Cent, Khabib Nurmagomedov'a 2 milyon dolarlık bir teklifte bulundu. İlgili Haberi Oku

Conor McGregor’ı yendikten sonra ringin dışında İrlandalı dövüşçünün ekibine saldıran Khabib Nurmagomedov, olay maç öncesi yaşadıklarını Rus televizyonuna anlattı. Khabib Nurmagomedov, maça çıkamayacağı endişesi yaşadığını belirtirken “Dövüşten iki gece önce çok iyi uyudum. Ancak ertesi gün maça çıkacağım gece pek fazla uyuyamadım. Vücudumu çok zorladığım için nöbet geçirdim. Kilo kaybettim. Kendimi çok kötü ve hasta hissediyordum. Eğer Conor McGergor’a karşı kaybetseydim bunu asla anlatmazdım. O zaman bu yaşadıklarımı bahane olarak sunduğum düşünülebilirdi” dedi.

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UFC’nin Conor McGregor’ı kolladığını da belirten Khabib Nurmagomedov, geçtiğimiz Nisan ayından yaşanan kendisinin de bulunduğu takım otobüsüne yapılan saldırıdan bahsetti. Saldırının UFC’nin yardımı ile yapıldığına inandığını belirten Khabib Nurmagomedov şunları söyledi:

“Otobüsümüzün nerede olduğunu net olarak biliyorlardı. UFC’yi suçlayacak kanıtım yok ancak yüzde yetmiş bu saldırının organize olduğunu söyleyebilirim. Barclays Center oldukça büyük bir alana yayılmış bir spor salonu… 20 binden fazla insanın bulunduğu bir yer… Bizim nerede olduğumuzu nasıl tahmin ettiler? Ayrıca oraya 20-30 kişiyle nasıl gelebildiler? Bu soruların cevaplanması gerekiyor.”