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Khabib Nurmagomedov’dan şok itiraf! ‘Conor McGregor’a karşı kaybetseydim bunu asla anlatmazdım’
Diğer Sporlar

Khabib Nurmagomedov’dan şok itiraf! ‘Conor McGregor’a karşı kaybetseydim bunu asla anlatmazdım’

Conor McGregor ile yaptığı maç ve sonrasında yaşananlarla gündeme gelen Khabib Nurmagomedov, karşılaşma öncesi yaşadığı şok bir olayı anlattı.

14 Ekim 2018 12:51

SKOR DIŞ HABERLER Geçtiğimiz hafta sonu Las Vegas’ta İrlandalı dövüşçü Conor McGergor ile yaptığı maçı kazanan Rus Khabib Nurmagomedov, şok bir itirafta bulundu. Maç öncesi yaşadıklarını anlatan Khabib Nurmagomedov, neredeyse maça çıkamayacak duruma geldiğinden bahsetti. Conor McGregor’ı yendiği maç öncesi vücudunu çok zorladığını belirten Khabib Nurmagomedov, “Gece nöbet geçirdim. Biraz da kilo kaybettim. Maça çıkamayacağımdan korktum” dedi.

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Conor McGregor’ı yendikten sonra ringin dışında İrlandalı dövüşçünün ekibine saldıran Khabib Nurmagomedov, olay maç öncesi yaşadıklarını Rus televizyonuna anlattı. Khabib Nurmagomedov, maça çıkamayacağı endişesi yaşadığını belirtirken “Dövüşten iki gece önce çok iyi uyudum. Ancak ertesi gün maça çıkacağım gece pek fazla uyuyamadım. Vücudumu çok zorladığım için nöbet geçirdim. Kilo kaybettim. Kendimi çok kötü ve hasta hissediyordum. Eğer Conor McGergor’a karşı kaybetseydim bunu asla anlatmazdım. O zaman bu yaşadıklarımı bahane olarak sunduğum düşünülebilirdi” dedi.

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UFC’nin Conor McGregor’ı kolladığını da belirten Khabib Nurmagomedov, geçtiğimiz Nisan ayından yaşanan kendisinin de bulunduğu takım otobüsüne yapılan saldırıdan bahsetti. Saldırının UFC’nin yardımı ile yapıldığına inandığını belirten Khabib Nurmagomedov şunları söyledi:

“Otobüsümüzün nerede olduğunu net olarak biliyorlardı. UFC’yi suçlayacak kanıtım yok ancak yüzde yetmiş bu saldırının organize olduğunu söyleyebilirim. Barclays Center oldukça büyük bir alana yayılmış bir spor salonu… 20 binden fazla insanın bulunduğu bir yer… Bizim nerede olduğumuzu nasıl tahmin ettiler? Ayrıca oraya 20-30 kişiyle nasıl gelebildiler? Bu soruların cevaplanması gerekiyor.”

Son güncelleme 12:51 | 14 Ekim 2018
Conor McGregor Khabib Nurmagomedov

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