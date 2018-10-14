Hakan Çalhanoğlu zoru başardı! Büyük fırsat kaçtı…

Türkiye A Milli Takımımız, Rusya ile deplasmanda oynadığı mücadelede yakaladığı çok net pozisyonu cömertçe harcadı…

Karşılaşmanın 17. dakikasında kazanılan topta Rusya defansını 3’e 1 yakalayan A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu, sol kanattan rakip ceza alanı köşesine kadar sürdüğü topu içerde bomboş bekleyen Cenk Tosun ile buluşturamadı. İyi bir pas çıkaramayan Hakan Çalhanoğlu’nun alçak giden ortasını Rusya defansı araya girerek önledi.

Pozisyonun 3 dakika sonrasında ise Rusya bir korner vuruşunun ardından Roman Neustadter ile golü buldu ve öne geçti. Neustadter, Milli Takım kariyerindeki 10.maçında ilk golünü A Milli Takımımıza attı.

İşte yıldız futbolcunun performansıyla ilgili sosyal medyada yapılan eleştiriler;

Hakan Çalhanoğlu benim kafamı çok karıştırıyorsun — Ömer Ejder (@ejderovic) 14 Ekim 2018

Hakan Çalhanoğlu’nu görmezden gelirsek bence çiçek gibi milli takım. Sevip sarılınabilir. — Burak Kılıç (@Kaburet) 14 Ekim 2018

Hakan Çalhanoğlu’nun hangi maçını izlesem vasat… Çok yazık, Milan’ın geldiği nokta buradan da belli oluyor. — Can Taşkit (@cantaskitcom) 14 Ekim 2018

Hakan Çalhanoğlu ile Younes Belhanda’nin arasındaki benzerlik ektedir. pic.twitter.com/B6KlvqB9dL — Nörd Joker Ali (@NordAlii) 14 Ekim 2018

Hakan Calhanoğlu bu haliyle nasıl Milan da oynuyor garip. — Anıl Kartal (@anilkartaal) 14 Ekim 2018

Hakan Çalhanoğlu milan da napıyor? — J. Rabbit (@AdemAdiguzell) 14 Ekim 2018