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Hakan Çalhanoğlu zoru başardı! Büyük fırsat kaçtı…
Milli Takımlar

Hakan Çalhanoğlu zoru başardı! Büyük fırsat kaçtı…

A Milli Takımımızın deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldiği maçın 17.dakikasında Hakan Çalhanoğlu ile kaçırdığımız pozisyon isyan ettirdi.

14 Ekim 2018 19:58

Türkiye A Milli Takımımız, Rusya ile deplasmanda oynadığı mücadelede yakaladığı çok net pozisyonu cömertçe harcadı…

Karşılaşmanın 17. dakikasında kazanılan topta Rusya defansını 3’e 1 yakalayan A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu, sol kanattan rakip ceza alanı köşesine kadar sürdüğü topu içerde bomboş bekleyen Cenk Tosun ile buluşturamadı. İyi bir pas çıkaramayan Hakan Çalhanoğlu’nun alçak giden ortasını Rusya defansı araya girerek önledi.

Pozisyonun 3 dakika sonrasında ise Rusya bir korner vuruşunun ardından Roman Neustadter ile golü buldu ve öne geçti. Neustadter, Milli Takım kariyerindeki 10.maçında ilk golünü A Milli Takımımıza attı.

İşte yıldız futbolcunun performansıyla ilgili sosyal medyada yapılan eleştiriler;

Son güncelleme 20:01 | 14 Ekim 2018
Hakan Çalhanoğlu milli takım rusya türkiye

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